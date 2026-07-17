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[VIDEO] Mỹ trả gần 24 tỷ USD tiền lãi mỗi tuần, nợ công vượt 39 nghìn tỷ

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[VIDEO] Mỹ trả gần 24 tỷ USD tiền lãi mỗi tuần, nợ công vượt 39 nghìn tỷ

Mỹ trả gần 24 tỷ USD lãi mỗi tuần khi nợ công vượt 39.400 tỷ USD và thâm hụt ngân sách lớn. Tình hình tài chính của Mỹ đang ngày càng căng thẳng.

Minh Quân - Hà Anh
#Nợ công Mỹ vượt 39 nghìn tỷ USD #Chi phí trả lãi nợ hàng tuần #Thâm hụt ngân sách Mỹ #Tài chính quốc gia Mỹ #Quản lý nợ công

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