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[VIDEO] Chính phủ đề xuất 15 dấu hiệu đáng ngờ về tài sản mã hóa chống rửa tiền

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[VIDEO] Chính phủ đề xuất 15 dấu hiệu đáng ngờ về tài sản mã hóa chống rửa tiền

Chính phủ đề xuất 15 dấu hiệu đáng ngờ về tài sản mã hóa trong dự thảo sửa Luật Phòng chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước chủ trì.

Minh Quân - Hà Anh
#Dấu hiệu đáng ngờ về tài sản mã hóa #Chống rửa tiền trong tài chính #Dự thảo sửa Luật Phòng chống rửa tiền #Vai trò của Ngân hàng Nhà nước #Quản lý tài sản mã hóa

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