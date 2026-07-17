Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Ford Việt Nam "nhá hàng" Territory Platinum mới, chờ ra mắt

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ford Việt Nam "nhá hàng" Territory Platinum mới, chờ ra mắt

Ford Việt Nam vừa hé lộ phiên bản mới của mẫu SUV Territory. Hình ảnh đăng tải cho thấy xe mang tên Territory Platinum, với dòng chữ nổi bật trên nắp ca-pô.

Nguyễn Anh
Ford Việt Nam vừa hé lộ phiên bản mới dành cho mẫu SUV cỡ C Territory. Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy xe mang tên Territory Platinum, với dòng chữ "Platinum" nổi bật trên nắp ca-pô. Hiện hãng vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức.
Ford Việt Nam vừa hé lộ phiên bản mới dành cho mẫu SUV cỡ C Territory. Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy xe mang tên Territory Platinum, với dòng chữ "Platinum" nổi bật trên nắp ca-pô. Hiện hãng vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức.
Nếu được phân phối, Ford Territory Platinum sẽ nâng số phiên bản của mẫu SUV này tại Việt Nam lên bốn, bên cạnh Trend, Titanium và Titanium X. Dựa trên cách đặt tên của Ford, Platinum nhiều khả năng sẽ trở thành phiên bản cao cấp nhất.
Nếu được phân phối, Ford Territory Platinum sẽ nâng số phiên bản của mẫu SUV này tại Việt Nam lên bốn, bên cạnh Trend, Titanium và Titanium X. Dựa trên cách đặt tên của Ford, Platinum nhiều khả năng sẽ trở thành phiên bản cao cấp nhất.
Sau khi những hình ảnh nhá hàng được công bố, một số ý kiến bình luận cho rằng Territory Platinum có thể là phiên bản hybrid. Tuy nhiên, theo thông tin từ một số đại lý, phiên bản mới chủ yếu được nâng cấp về trang bị và không có thay đổi về hệ truyền động.
Sau khi những hình ảnh nhá hàng được công bố, một số ý kiến bình luận cho rằng Territory Platinum có thể là phiên bản hybrid. Tuy nhiên, theo thông tin từ một số đại lý, phiên bản mới chủ yếu được nâng cấp về trang bị và không có thay đổi về hệ truyền động.
Những thông tin đầu tiên liên quan tới mẫu xe SUV Ford Territory Platinum phiên bản mới này được chia sẻ có thể thấy rõ những chi tiết gồm ngoại thất được nâng cấp logo ngoại thất, bộ mâm mới, cản sau sơn đen.
Những thông tin đầu tiên liên quan tới mẫu xe SUV Ford Territory Platinum phiên bản mới này được chia sẻ có thể thấy rõ những chi tiết gồm ngoại thất được nâng cấp logo ngoại thất, bộ mâm mới, cản sau sơn đen.
Bên trong nội thất được nâng cấp nhiều hơn. Đầu tiên Ford Territory Platinum dự kiến có ghế da màu be, với đường chỉ khâu hình kim cương và may nổi logo "Platinum". Tiếp đến là ốp bệ cửa có khả năng phát sáng.
Bên trong nội thất được nâng cấp nhiều hơn. Đầu tiên Ford Territory Platinum dự kiến có ghế da màu be, với đường chỉ khâu hình kim cương và may nổi logo "Platinum". Tiếp đến là ốp bệ cửa có khả năng phát sáng.
Hệ thống âm thanh Arkamys nâng lên 10 loa (bổ sung thêm loa trung tâm và loa sub) so với 8 loa của bản Titanium X. Trang bị an toàn cũng được chú trọng khi có thêm tính năng hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA) đi kèm ga tự động thích ứng (ICA), có thể hoạt động trong dải vận tốc 0 -150km/h.
Hệ thống âm thanh Arkamys nâng lên 10 loa (bổ sung thêm loa trung tâm và loa sub) so với 8 loa của bản Titanium X. Trang bị an toàn cũng được chú trọng khi có thêm tính năng hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA) đi kèm ga tự động thích ứng (ICA), có thể hoạt động trong dải vận tốc 0 -150km/h.
Ngoài những thay đổi nêu trên, Ford Territory Platinum vẫn sẽ có những trang bị tương đương bản Titanium X bao gồm đèn pha LED thấu kính, cốp điện, hai màn hình 12,3 inch trên táp-lô, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, làm mát ghế trước,...
Ngoài những thay đổi nêu trên, Ford Territory Platinum vẫn sẽ có những trang bị tương đương bản Titanium X bao gồm đèn pha LED thấu kính, cốp điện, hai màn hình 12,3 inch trên táp-lô, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, làm mát ghế trước,...
Động cơ của Ford Territory Platinum 2026 mới dự kiến cũng sẽ không thay đổi khi vẫn là loại 1.5L tăng áp, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp.
Động cơ của Ford Territory Platinum 2026 mới dự kiến cũng sẽ không thay đổi khi vẫn là loại 1.5L tăng áp, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp.
Khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, mẫu xe SUV cỡ C này sẽ được định vị trên Ford Territory phiên bản Titanium X đang bán ra và có giá bán dự kiến vượt mức 865 triệu đồng của phiên bản cao cấp hiện nay.
Khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, mẫu xe SUV cỡ C này sẽ được định vị trên Ford Territory phiên bản Titanium X đang bán ra và có giá bán dự kiến vượt mức 865 triệu đồng của phiên bản cao cấp hiện nay.
Video: Đánh giá Ford Territory thế hệ mới tại Việt Nam.
Nguyễn Anh
#Ford Việt Nam nhá hàng Territory Platinum #Ford Territory Platinum 2026 mới #giá xe Ford Territory Platinum 2026 #Ford Territory Platinum thế hệ mới #xe SUV Ford Territory Platinum 2026 #Ford Territory Platinum tại Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT