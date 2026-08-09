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[VIDEO] Hưng Yên phát hiện gần một tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi

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[VIDEO] Hưng Yên phát hiện gần một tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi

Hưng Yên phát hiện gần một tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi tại cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng đã thu giữ để xử lý đúng quy định.

Minh Quân - Hà Anh
#phát hiện thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi #quản lý thị trường xử lý hàng nhập lậu #ảnh hưởng của dịch bệnh heo #kiểm tra an toàn thực phẩm địa phương #ảnh hưởng tới ngành chăn nuôi và tiêu thụ thịt

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