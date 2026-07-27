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Số hóa - Xe

Hà Nội tổng kiểm tra, rà soát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026

UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 đối với nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ.

Nguyễn Thảo
Video: Những vấn đề phát sinh sau khi dùng xăng E10 và cách xử lý.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 291/KH-UBND về việc kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026. Hoạt động này nhằm siết chặt quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật, đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lộ trình chuyển đổi nhiên liệu xanh.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, trực tiếp quản lý và tổng hợp kết quả, phối hợp với Sở Công Thương cử cán bộ tham gia rà soát danh sách cơ sở, đề xuất điểm kiểm tra rủi ro cao, và UBND các xã, phường trên địa bàn.

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Hà Nội tổng kiểm tra, rà soát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026.

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tập trung vào kiểm tra, quản lý chất lượng xăng với các thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền và cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng E10 trên toàn địa bàn Hà Nội

Phân loại này dựa trên tiêu chí rủi ro, tập trung vào các cơ sở có lưu lượng tiêu thụ lớn, nguy cơ cao về chất lượng/đo lường hoặc có phản ánh, khiếu nại từ người tiêu dùng.

Thời gian thực hiện kế hoạch sẽ triển khai thống nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2026 này. Công tác rà soát, kiểm tra, giám sát, lấy mẫu, thử nghiệm và đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo lộ trình chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, được điều chỉnh linh hoạt, bảo đảm sát với tình hình thực tiễn công tác quản lý chất lượng xăng dầu trên địa bàn Thành phố.

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