Honda Odyssey sẽ bị ngừng bán, thay thế bằng SUV cỡ lớn Avancier.

Video: Xem chi tiết Honda Odyssey 2025 thế hệ mới.

Honda đã quyết định chấm dứt việc bán mẫu MPV cỡ lớn Odyssey tại thị trường Nhật Bản ngay trong năm tài chính 2026-2027 hiện đang diễn ra và sẽ kết thúc vào tháng 3 năm sau. Từng là một mẫu xe rất được ưa chuộng nhưng gần đây, Odyssey đã giảm doanh số hơn 90% so với thời kỳ đỉnh cao. Honda dự định sẽ làm mới danh mục sản phẩm tại thị trường nội địa bằng cách tung ra một mẫu SUV cỡ lớn hoàn toàn mới.

Odyssey đã bị ngừng sản xuất tại Nhật Bản vào cuối năm 2021 sau khi nhà máy Sayama ở tỉnh Saitama đóng cửa. Đến năm 2023, Honda nối lại việc bán mẫu MPV này tại Nhật Bản thông qua hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy ở Trung Quốc, nhưng sức hút của xe không còn như trước.

Honda Odyssey ngừng bán nhằm tối ưu hóa hoạt động nhà máy tại Trung Quốc.

Việc ngừng bán Honda Odyssey cũng nhằm mục đích tối ưu hóa hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc. Honda hiện sở hữu tổng công suất sản xuất 1,2 triệu xe tại quốc gia này, nhưng sản lượng trong năm tài chính 2025 chỉ đạt một nửa, khoảng 630.000 xe. Hãng cũng đã quyết định tạm dừng hoạt động của một phần nhà máy từ tháng 7/2026 và xem xét lại cơ cấu sản xuất, bao gồm cả việc ngừng sản xuất Odyssey dành cho thị trường Nhật Bản.

Odyssey ra mắt lần đầu vào năm 1994 và nhanh chóng được yêu thích nhờ thiết kế sàn xe thấp, giúp việc lên, xuống xe trở nên thuận tiện hơn. Thậm chí, Odyssey còn trở thành một trong những mẫu xe tiên phong tạo nên cơn sốt MPV tại thị trường Nhật Bản. Vào năm 1995, tức chỉ một năm sau khi ra mắt, mẫu xe này đã bán được trên 125.000 chiếc tại thị trường nội địa. Tổng doanh số cộng dồn của Odyssey hiện đã đạt 1,25 triệu xe.

Honda Odyssey ra mắt lần đầu vào năm 1994 và nhanh chóng được yêu thích nhờ thiết kế sàn xe thấp, giúp việc lên, xuống xe trở nên thuận tiện hơn

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Odyssey đã để các đối thủ vượt lên trong phân khúc MPV cao cấp. Ra mắt vào năm 2002, Toyota Alphard không chỉ được các gia đình ưa chuộng mà còn trở thành lựa chọn phổ biến cho xe đưa đón các lãnh đạo doanh nghiệp. Trong năm 2025, doanh số của Toyota Alphard tại Nhật Bản đạt khoảng 90.000 xe trong khi con số tương ứng của Honda Odyssey chỉ là khoảng 8.000 xe.

Sau khi Odyssey bị ngừng bán, danh mục MPV của Honda tại Nhật Bản sẽ chỉ còn lại hai mẫu xe là Step WGN và Freed. Để lấp đầy khoảng trống này, Honda dự kiến sẽ giới thiệu một mẫu SUV cỡ lớn với nội thất 3 hàng ghế mới dành cho thị trường nội địa vào năm 2027. Ngoài ra, hãng cũng được cho là đang lên kế hoạch phát triển một mẫu MPV cao cấp trong tương lai.

Honda Odyssey sẽ bị ngừng bán, thay thế bằng SUV cỡ lớn Avancier.

Mẫu SUV cỡ lớn này được cho là Honda Avancier thế hệ mới, từng nhiều lần bị bắt gặp khi đang chạy thử tại Nhật Bản. Chiếc Honda Avancier thử nghiệm được ngụy trang dày đặc nhưng không thể giấu được kích thước lớn hơn đáng kể so với người anh em CR-V. Chiều dài của Honda Avancier mới được dự đoán đạt gần 5 m và chiều dài cơ sở cũng tăng mạnh, đưa mẫu xe này từ SUV cỡ trung lên tiệm cận cỡ lớn.

Thiết kế của Honda Avancier 2027 cũng thay đổi hoàn toàn so với mẫu xe hiện tại. Nếu xe đời cũ theo đuổi phong cách tròn trịa và điềm đạm dành cho gia đình thì thế hệ mới lại chuyển sang vẻ ngoài cứng cáp và đậm chất SUV hơn. Xe được trang bị đèn hậu LED nối dài hai bên, các đường dập gân sắc nét, tay nắm cửa ẩn cùng bộ mâm 19-20 inch. Nhờ đó, sẽ không ai có thể chê thiết kế của Honda Avancier là già như trước nữa.

Honda Avancier thử nghiệm được ngụy trang dày đặc nhưng không thể giấu được kích thước lớn hơn đáng kể so với người anh em CR-V.

Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda Avancier 2027 được cho là hệ truyền động hybrid e:HEV mới nhất của hãng, kết hợp 2 mô-tơ điện và hộp số E-CVT với động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L. Ngoài ra, không loại trừ khả năng Honda sẽ bổ sung phiên bản hybrid sạc điện (PHEV) cho Avancier mới nhằm đáp ứng các yêu cầu hạn chế khí thải ở một số thị trường.

Không chỉ Nhật Bản, Honda Avancier mới còn được bán ở những thị trường khác như Thái Lan và Đài Loan vì đây sẽ là mẫu xe chiến lược toàn cầu của hãng. Theo thông tin từ giới truyền thông Thái Lan, Honda Avancier thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á này vào cuối năm nay.

Honda hiện đang đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu đối với xe điện tại thị trường chủ lực Bắc Mỹ suy giảm khiến lợi nhuận ròng hợp nhất trong năm tài chính 2025-2026 bị thua lỗ 423,9 tỷ Yên. Trong khi mảng xe máy tiếp tục tăng trưởng tốt, việc tái cơ cấu mảng ô tô đang trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với hãng xe Nhật Bản.