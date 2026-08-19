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[VIDEO] Hệ thống ngân hàng khát vốn kỷ lục, tỷ lệ cho vay cao nhất thập kỷ

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[VIDEO] Hệ thống ngân hàng khát vốn kỷ lục, tỷ lệ cho vay cao nhất thập kỷ

Khát vốn kéo theo tỷ lệ cho vay vượt 110%, mức cao nhất trong gần 10 năm, khiến các ngân hàng đua nhau huy động tiền gửi.

Minh Quân - Hà Anh
#Hệ thống ngân hàng khát vốn kỷ lục #tăng tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi #đua nhau huy động tiền gửi #ảnh hưởng của cơn khát vốn đến thị trường ngân hàng #biến động lãi suất cho vay

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