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[VIDEO] Hậu IPO: Mùa đông AI sắp đến với OpenAI, Anthropic và SpaceX

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[VIDEO] Hậu IPO: Mùa đông AI sắp đến với OpenAI, Anthropic và SpaceX

OpenAI, Anthropic và SpaceX chuẩn bị IPO, đối mặt áp lực khắc nghiệt từ Phố Wall. Các ông lớn AI buộc phải công khai tài chính và chứng minh tăng trưởng.

Minh Quân - Hà Anh
#Xu hướng IPO công ty AI #Thị trường trí tuệ nhân tạo #Áp lực tài chính từ Phố Wall #Công khai minh bạch tài chính #Chặng đường phát triển của OpenAI #Anthropic

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