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[VIDEO] Giá thép hạ nhiệt lần đầu sau chuỗi ngày tăng cao

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[VIDEO] Giá thép hạ nhiệt lần đầu sau chuỗi ngày tăng cao

Hòa Phát, Thép Việt Đức đồng loạt giảm giá thép từ đầu tháng 6, mang tín hiệu tích cực cho thị trường xây dựng sau nhiều tháng tăng giá.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá thép giảm #Thị trường xây dựng #Giá thép Hòa Phát #Thép Việt Đức #Xu hướng thị trường thép

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