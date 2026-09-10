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[SPOTLIGHT] Chưa đầy 10% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam tiếp cận vốn ngân hàng

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[SPOTLIGHT] Chưa đầy 10% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam tiếp cận vốn ngân hàng

Chỉ có dưới 9% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam tiếp cận được tín dụng ngân hàng, theo dữ liệu mới nhất của Fiin Group.

Minh Quân - Hà Anh
#Doanh nghiệp nhỏ và vừa #Vốn ngân hàng #Tín dụng ngân hàng #Việt Nam #Fiin Group

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