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[SPOTLIGHT] Cục Quản lý dược phạt Pharmedic 50 triệu vì thuốc nhỏ mắt chứa hạt lạ

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[SPOTLIGHT] Cục Quản lý dược phạt Pharmedic 50 triệu vì thuốc nhỏ mắt chứa hạt lạ

Cục Quản lý dược xử phạt Pharmedic 50 triệu đồng do thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% chứa hạt lạ, yêu cầu thu hồi toàn bộ lô hàng.

Minh Quân - Hà Anh
#Cục Quản lý dược #Phạt Pharmedic #Thuốc nhỏ mắt #Natri clorid #An toàn thuốc

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