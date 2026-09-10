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[SPOTLIGHT] Chợ Phùng Khoang Hà Nội chuyển đổi số với livestream và quét mã QR

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[SPOTLIGHT] Chợ Phùng Khoang Hà Nội chuyển đổi số với livestream và quét mã QR

Chợ Phùng Khoang Hà Nội chuyển đổi số, tiểu thương livestream và quét mã QR bán hàng, cạnh tranh với thương mại điện tử.

Minh Quân - Hà Anh
#Chợ Phùng Khoang #Chuyển đổi số #Livestream bán hàng #Quét mã QR #Giao dịch ngân hàng

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