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[SPOTLIGHT] Công an Hà Tĩnh bóc trần đường dây 28 công ty ma bán hóa đơn 4.000 tỷ đồng

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[SPOTLIGHT] Công an Hà Tĩnh bóc trần đường dây 28 công ty ma bán hóa đơn 4.000 tỷ đồng

Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây bán khống hóa đơn với 28 công ty ma, trị giá gần 4.000 tỷ đồng, khởi tố 51 đối tượng.

Minh Quân - Hà Anh
#Đường dây hóa đơn giả #Công an Hà Tĩnh #Bán hóa đơn bất hợp pháp #Khởi tố đối tượng #Gian lận thuế

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