Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] Công an Hà Tĩnh bóc trần đường dây 28 công ty ma bán hóa đơn 4.000 tỷ đồng
Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây bán khống hóa đơn với 28 công ty ma, trị giá gần 4.000 tỷ đồng, khởi tố 51 đối tượng.
Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây bán khống hóa đơn với 28 công ty ma, trị giá gần 4.000 tỷ đồng, khởi tố 51 đối tượng.
Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây bán khống hóa đơn với 28 công ty ma, trị giá gần 4.000 tỷ đồng, khởi tố 51 đối tượng.
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Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây bán khống hóa đơn với 28 công ty ma, trị giá gần 4.000 tỷ đồng, khởi tố 51 đối tượng.
Giá thu mua của EVN chỉ 845 đồng/kWh, thấp hơn giá điện sinh hoạt gần 4 lần khiến người dân Hà Nội hạn chế bán điện mặt trời lên lưới.
Từ 1.9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân, người dân và doanh nghiệp cần cập nhật thông tin để đảm bảo quyền lợi.
Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh giá điện mặt trời theo từng tỉnh, chuyển quyền xác định giá từ EVN sang đơn vị vận hành thị trường điện.
Vietnam Airlines và Tổng công ty Quản lý bay tập luyện phòng chống drone xâm nhập sân bay, nâng cao an ninh hàng không Việt Nam trong 7 tháng đầu năm.
Cơn sốt lắp điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội với trợ giá gần 6 triệu đồng mỗi hộ, nhưng cần chú trọng hợp đồng và chất lượng. Đọc ngay để biết thêm!
Các doanh nghiệp tại Việt Nam nâng cao phúc lợi nghỉ thai sản cho nam giới lên 6 tuần có lương, thúc đẩy bình đẳng giới và giữ chân nhân tài.
Hơn 10 ngân hàng từ Big4 đến tư nhân giảm lãi suất cho vay, chuyên gia Chứng khoán HSC cảnh báo dư địa giảm cuối năm hạn chế.
Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành nhanh chóng xử lý khó khăn xuất khẩu khi Việt Nam nhập siêu vượt 20 tỷ USD dù xuất khẩu vẫn tăng trưởng mạnh trong 7 tháng đầu năm.
Lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng nhưng không về nước có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, trục xuất và cấm nhập cảnh dài hạn.
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