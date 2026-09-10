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[SPOTLIGHT] Hà Nội tái cấu trúc giáo dục: Hơn 1.200 trường sáp nhập để nâng cao chất lượng

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[SPOTLIGHT] Hà Nội tái cấu trúc giáo dục: Hơn 1.200 trường sáp nhập để nâng cao chất lượng

Hà Nội giảm hơn 56 trường mầm non, phổ thông, sáp nhập hơn 1.200 trường để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.

Minh Quân - Hà Anh
#Tái cấu trúc giáo dục Hà Nội #Sáp nhập trường học #Quản lý trường mầm non #Quản lý trường phổ thông #UBND Hà Nội

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