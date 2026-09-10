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[SPOTLIGHT] Thao túng cổ phiếu CAR bằng 11 tài khoản, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

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[SPOTLIGHT] Thao túng cổ phiếu CAR bằng 11 tài khoản, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Võ Bình Nguyên dùng 11 tài khoản thao túng cổ phiếu CAR của Tập đoàn Trí Việt, bị phạt 1,5 tỷ đồng bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Minh Quân - Hà Anh
#Thao túng cổ phiếu #CAR #Ủy ban Chứng khoán #Võ Bình Nguyên #Xử phạt tài chính

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