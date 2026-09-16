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[VIDEO] Trung Quốc muốn xây dựng hàng loạt nhà máy AI quy mô lớn tại Việt Nam

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[VIDEO] Trung Quốc muốn xây dựng hàng loạt nhà máy AI quy mô lớn tại Việt Nam

Doanh nghiệp Trung Quốc dự định xây nhiều nhà máy AI tại Việt Nam với chi phí thấp, chỉ hơn 7 triệu USD mỗi dự án.

Minh Quân - Hà Anh
#Nhà máy AI #Trung Quốc #Chi phí trung tâm dữ liệu #Việt Nam #Doanh nghiệp Trung Quốc

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