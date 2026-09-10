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[SPOTLIGHT] Lãi suất vay mua nhà thả nổi tăng vọt lên 16%, người vay gồng mình trả nợ

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[SPOTLIGHT] Lãi suất vay mua nhà thả nổi tăng vọt lên 16%, người vay gồng mình trả nợ

Lãi suất vay mua nhà thả nổi lên tới 16%, gây khó khăn cho người vay trong việc trả nợ, theo báo cáo của Bộ Xây dựng.

Minh Quân - Hà Anh
#Lãi suất vay mua nhà #Thị trường bất động sản #Nợ vay ngân hàng #Bộ Xây dựng #Gánh nặng tài chính

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