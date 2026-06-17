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[VIDEO] Cuộc đua lắp điều hòa toàn cầu bóp nghẹt lưới điện

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[VIDEO] Cuộc đua lắp điều hòa toàn cầu bóp nghẹt lưới điện

Năm 2024, nắng nóng kỷ lục khiến nhu cầu điều hòa tăng vọt tại Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ, đẩy các nước phải đốt than để đáp ứng lưới điện.

Minh Quân - Hà Anh
#Cuộc đua lắp điều hòa toàn cầu #Tăng trưởng nhu cầu điều hòa #Ảnh hưởng đến lưới điện #Nắng nóng kỷ lục 2024 #Sử dụng nhiên liệu hóa thạch

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