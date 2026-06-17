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[VIDEO] Cục Hải quan lý giải nhập siêu tăng vọt hơn 15 tỷ USD

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[VIDEO] Cục Hải quan lý giải nhập siêu tăng vọt hơn 15 tỷ USD

Cục Hải quan lý giải nhập siêu Việt Nam tăng vọt lên hơn 15,3 tỷ USD sau 5 tháng đầu năm 2026, chủ yếu do ba nhóm hàng gồm máy tính linh kiện, dầu thô

Minh Quân - Hà Anh
#Tăng trưởng nhập siêu Việt Nam #Thặng dư thương mại 2026 #Nhóm hàng máy tính linh kiện #Xuất khẩu dầu thô #Chính sách thương mại

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