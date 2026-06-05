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[VIDEO] Công đoàn phí giảm còn 0,5% lương từ ngày 1/6/2025

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[VIDEO] Công đoàn phí giảm còn 0,5% lương từ ngày 1/6/2025

Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giảm phí công đoàn từ 1% xuống 0,5%, bắt đầu từ 1/6/2025, tại Đại hội Công đoàn khóa 14.

Minh Quân - Hà Anh
#Giảm phí công đoàn #Chính sách lao động #Đại hội Công đoàn #Quỹ công đoàn #Bảo vệ quyền lợi người lao động

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