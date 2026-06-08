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[VIDEO] Công an vào cuộc rà soát phối trộn xăng E10 và xử lý tin giả

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[VIDEO] Công an vào cuộc rà soát phối trộn xăng E10 và xử lý tin giả

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra vi phạm phối trộn xăng E10 và xử lý tin giả, Bộ Công Thương triển khai lộ trình kiểm soát.

Minh Quân - Hà Anh
#Chống tin giả xăng E10 #Điều tra phối trộn xăng giả #Vai trò của Bộ Công an #Chính sách về xăng E10 #Giám sát thị trường nhiên liệu

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