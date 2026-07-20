Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] CEO SK Hynix cảnh báo khủng hoảng chip nhớ đỉnh điểm 2027
CEO SK Hynix Kwak Noh-jung dự báo khủng hoảng chip nhớ đạt đỉnh năm 2027, kéo dài đến 2030 sau IPO kỷ lục 26,5 tỷ USD tại Mỹ.
CEO SK Hynix Kwak Noh-jung dự báo khủng hoảng chip nhớ đạt đỉnh năm 2027, kéo dài đến 2030 sau IPO kỷ lục 26,5 tỷ USD tại Mỹ.
CEO SK Hynix Kwak Noh-jung dự báo khủng hoảng chip nhớ đạt đỉnh năm 2027, kéo dài đến 2030 sau IPO kỷ lục 26,5 tỷ USD tại Mỹ.
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CEO SK Hynix Kwak Noh-jung dự báo khủng hoảng chip nhớ đạt đỉnh năm 2027, kéo dài đến 2030 sau IPO kỷ lục 26,5 tỷ USD tại Mỹ.
ACV đề xuất vận hành thương mại sân bay Long Thành cùng sửa lỗi hệ thống, nhằm đáp ứng tiến độ dự án trong tháng 12.
Bốn bang Mỹ đề xuất phạt Meta gần 1.400 tỉ USD do cáo buộc gây nghiện Facebook và Instagram cho giới trẻ, với phiên tòa ngày 18/8 tại Oakland.
Goldman Sachs cảnh báo mô hình AI Trung Quốc của Zhipu AI, DeepSeek và ByteDance gây ảnh hưởng lớn nhờ chi phí thấp chỉ bằng 10-25% đối thủ, thúc đẩy cuộc cách mạng AI giá rẻ.
UBND Hà Nội chọn xã Thư Lâm và Phúc Thịnh thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng sống
Giá vàng thế giới giảm mạnh hơn 50 USD, trong khi dầu tăng gần 4% sau cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, ảnh hưởng thị trường toàn cầu.
Hà Nội đề xuất mô hình đô thị mới: làng trong phố, rừng trong phố trong quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, hướng tới phát triển bền vững.
Công chức Hà Nội và Hải Phòng quá tải với việc điểm danh qua 18-20 cổng mỗi ngày do thiếu đồng bộ hạ tầng số.
Chi phí khai thác bitcoin tăng cao, lên tới 87.000 USD, khiến các doanh nghiệp lớn với máy ASIC và điện năng lợi thế cạnh tranh hơn.
Hà Nội ra mắt hệ thống tra cứu GPLX trực tuyến từ ngày 13/7, giúp người dân dễ dàng theo dõi hồ sơ giấy phép lái xe qua cổng thông tin điện tử.
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