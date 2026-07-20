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[VIDEO] CEO SK Hynix cảnh báo khủng hoảng chip nhớ đỉnh điểm 2027

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[VIDEO] CEO SK Hynix cảnh báo khủng hoảng chip nhớ đỉnh điểm 2027

CEO SK Hynix Kwak Noh-jung dự báo khủng hoảng chip nhớ đạt đỉnh năm 2027, kéo dài đến 2030 sau IPO kỷ lục 26,5 tỷ USD tại Mỹ.

Minh Quân - Hà Anh
#Khủng hoảng chip nhớ đến 2027 #CEO SK Hynix cảnh báo #IPO kỷ lục 26 #5 tỷ USD #Tình hình ngành bán dẫn #Ảnh hưởng thị trường công nghệ

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