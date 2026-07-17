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[VIDEO] Cảnh báo 'vé ma' World Cup: Mua trên sàn bán lại, tiền mất tật mang

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[VIDEO] Cảnh báo 'vé ma' World Cup: Mua trên sàn bán lại, tiền mất tật mang

Công ty LegalShield cảnh báo về rủi ro vé giả, vé ma khi mua vé World Cup 2026 qua sàn trung gian như StubHub, gây thiệt hại tài chính cho người mua.

Minh Quân - Hà Anh
#Vé giả World Cup #Rủi ro mua vé trung gian #Sàn bán vé trái phép #Nguy cơ mất tiền #Cảnh báo người tiêu dùng

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