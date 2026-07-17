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[VIDEO] Căn hộ TPHCM đóng băng: Nhà đầu tư có lãi vẫn khó bán

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[VIDEO] Căn hộ TPHCM đóng băng: Nhà đầu tư có lãi vẫn khó bán

Thị trường căn hộ thứ cấp TPHCM quý hai chứng kiến thanh khoản đóng băng khi giá giảm 2-6%, nhà đầu tư gặp khó dù có lãi.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường căn hộ TPHCM #Thanh khoản giảm #Giá nhà giảm #Khó bán căn hộ thứ cấp #Khó khăn nhà đầu tư

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