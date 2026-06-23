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[VIDEO] Bộ Công an đề xuất bắt buộc xác thực danh tính người bán thực phẩm

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[VIDEO] Bộ Công an đề xuất bắt buộc xác thực danh tính người bán thực phẩm

Bộ Công an đề xuất yêu cầu các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội xác thực danh tính người bán thực phẩm để ngăn chặn gian lận.

Minh Quân - Hà Anh
#Xác thực danh tính người bán thực phẩm #Quy định thương mại điện tử #Chống gian lận trong bán hàng #Vai trò của Bộ Công an #Kiểm soát mạng xã hội

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