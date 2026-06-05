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[VIDEO] Amway Việt Nam bị phạt 410 triệu đồng vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

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[VIDEO] Amway Việt Nam bị phạt 410 triệu đồng vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Amway Việt Nam 410 triệu đồng do vi phạm trong kinh doanh đa cấp và quyền lợi người tiêu dùng.

Minh Quân - Hà Anh
#Xử phạt doanh nghiệp đa cấp #Vi phạm quyền lợi người tiêu dùng #Cạnh tranh và pháp luật #Hành vi kinh doanh trái phép #Chính sách bảo vệ người tiêu dùng

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