Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Cảnh sát bắt giữ hàng trăm người trong cuộc biểu tình ở Pháp

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hàng trăm người khi cuộc biểu tình "chặn mọi thứ" lan rộng khắp cả nước.

An An (Theo AJ, YN)

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Pháp

Nguồn video: Daily Mail

Theo Al Jazeera ngày 10/9, cuộc biểu tình "Chặn mọi thứ" (đình công, phong tỏa đường sá,...) diễn ra sau khi Thủ tướng Pháp François Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm 8/9. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu, một đồng minh thân cận, làm Thủ tướng mới.

Bất ổn trên toàn quốc bùng phát ở Pháp vào ngày 10/9 khi những người biểu tình chặn đường, phóng hỏa và đụng độ với cảnh sát.

bieutinhg1.png
Đám cháy gần Les Halles ở trung tâm Paris, Pháp. Ảnh: Getty.

Tại Paris, cảnh sát đã bắn hơi cay vào những thanh niên chặn lối vào một trường trung học. Cảnh sát cũng đã ngăn khoảng 1.000 người biểu tình tiến vào ga tàu Gare du Nord.

Bộ Giáo dục cho biết khoảng 100 trường học đã bị phá hoại và 27 trường bị phong tỏa hoàn toàn.

Yahoo News đưa tin, theo Bộ Nội vụ Pháp, 80.000 cảnh sát đã được triển khai trên toàn quốc và 473 người đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ.

Cuộc biểu tình "Chặn mọi thứ" lan rộng được thúc đẩy bởi sự phẫn nộ ngày càng tăng của người dân đối chính sách "thắt lưng buộc bụng" mà cựu Thủ tướng Bayrou ủng hộ.

bieutinh3.png
Ảnh: Getty.

Tại Lyon, một người biểu tình cho biết: "Chúng tôi mệt mỏi với các chính phủ liên tiếp của Tổng thống Macron, chúng tôi cần sự thay đổi".

Những người biểu tình cũng bày tỏ mối quan ngại lớn hơn về mức sống và bất bình đẳng, vốn đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây, theo cơ quan thống kê của Pháp.

#biểu tình Pháp #cuộc đình công Pháp #phong tỏa đường phố #bất ổn xã hội Pháp #tình hình chính trị Pháp #đụng độ cảnh sát

Bài liên quan

Thế giới

Toàn cảnh cuộc biểu tình bạo lực ở Bắc Ireland

Các cuộc biểu tình ở Ballymena, Bắc Ireland, đã biến thành bạo loạn và nhiều người bị bắt giữ.

bac1.png
Hàng trăm người biểu tình tập trung tại Ballymena hôm 9/6 sau vụ hai thiếu niên người Romania bị cáo buộc tấn công tình dục một thiếu nữ ở Ballymena, Antrim. Ảnh: DM.
bac2.png
Bạo loạn nổ ra sau khi một nhóm người đeo mặt nạ tách khỏi đoàn biểu tình và bắt đầu tấn công các tài sản và dựng rào chắn ở Clonavon Terrace. Nhiều người quá khích đã ném gạch, pháo hoa và bom xăng vào cảnh sát. Ảnh: DM.
Xem chi tiết

Thế giới

Hơn 13.500 tù nhân vượt ngục giữa làn sóng biểu tình ở Nepal

Lợi dụng tình trạng hỗn loạn khi các cuộc biểu tình diễn ra, hơn 13.500 tù nhân đã trốn thoát khỏi các nhà tù trên khắp đất nước Nepal. 

Theo trang Khabarhub ngày 10/9, hơn 13.500 tù nhân đã trốn thoát khỏi các nhà tù trên khắp Nepal giữa lúc tình trạng bạo lực và phá hoại lan rộng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ.

"Tổng cộng 13.572 tù nhân đã trốn khỏi các trại giam trên toàn quốc. Họ đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn trong các cuộc biểu tình bạo lực hôm 9/9 để trốn ra ngoài", Tổng thanh tra Cảnh sát Nepal Binod Ghimire cho biết.

Xem chi tiết

Thế giới

Toàn cảnh thủ đô Nepal chìm trong khói lửa giữa biểu tình bạo lực

Thủ đô Kathmandu của Nepal chìm trong khói lửa khi người biểu tình đốt phá nhiều tòa nhà chính phủ, tòa nhà Quốc hội và tư dinh của các chính trị gia,...

ne1.png
Cuộc biểu tình chống tham nhũng và phản đối lệnh cấm mạng xã hội ở Nepal ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng sau đó đã biến thành cuộc đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật. Hàng chục người đã thiệt mạng tại Kathmandu và khoảng 500 người khác bị thương, bao gồm hơn 100 cảnh sát. Ảnh: NurPhoto.
ne2.png
Trước áp lực từ làn sóng biểu tình dữ dội, Thủ tướng KP Sharma Oli cùng một số chính trị gia khác đã phải từ chức. Có nguồn tin nói rằng, Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel cũng rời nhiệm sở. Ảnh: AJ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới