Cảnh sát bắt giữ hàng trăm người trong cuộc biểu tình ở Pháp

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hàng trăm người khi cuộc biểu tình "chặn mọi thứ" lan rộng khắp cả nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Pháp

Nguồn video: Daily Mail

Theo Al Jazeera ngày 10/9, cuộc biểu tình "Chặn mọi thứ" (đình công, phong tỏa đường sá,...) diễn ra sau khi Thủ tướng Pháp François Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm 8/9. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu, một đồng minh thân cận, làm Thủ tướng mới.

Bất ổn trên toàn quốc bùng phát ở Pháp vào ngày 10/9 khi những người biểu tình chặn đường, phóng hỏa và đụng độ với cảnh sát.

Đám cháy gần Les Halles ở trung tâm Paris, Pháp. Ảnh: Getty.

Tại Paris, cảnh sát đã bắn hơi cay vào những thanh niên chặn lối vào một trường trung học. Cảnh sát cũng đã ngăn khoảng 1.000 người biểu tình tiến vào ga tàu Gare du Nord.

Bộ Giáo dục cho biết khoảng 100 trường học đã bị phá hoại và 27 trường bị phong tỏa hoàn toàn.

Yahoo News đưa tin, theo Bộ Nội vụ Pháp, 80.000 cảnh sát đã được triển khai trên toàn quốc và 473 người đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ.

Cuộc biểu tình "Chặn mọi thứ" lan rộng được thúc đẩy bởi sự phẫn nộ ngày càng tăng của người dân đối chính sách "thắt lưng buộc bụng" mà cựu Thủ tướng Bayrou ủng hộ.

Ảnh: Getty.

Tại Lyon, một người biểu tình cho biết: "Chúng tôi mệt mỏi với các chính phủ liên tiếp của Tổng thống Macron, chúng tôi cần sự thay đổi".

Những người biểu tình cũng bày tỏ mối quan ngại lớn hơn về mức sống và bất bình đẳng, vốn đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây, theo cơ quan thống kê của Pháp.