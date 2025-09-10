Hà Nội

Thế giới

Chân dung tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu

Ông Sébastien Lecornu, một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron, đã được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Pháp.

Theo Al Jazeera, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/9 đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sébastien Lecornu (ảnh) làm Thủ tướng mới sau khi Thủ tướng Francois Bayrou từ chức. Ảnh: moroccoworldnews.
Ông Lecornu, 39 tuổi, trở thành Thủ tướng thứ 5 được Tổng thống Macron bổ nhiệm trong chưa đầy hai năm qua. Ảnh: LP.
Thủ tướng Lecornu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng sâu sắc. Ảnh: YN.
"Tổng thống Macron đã giao cho tôi nhiệm vụ xây dựng một Chính phủ có định hướng rõ ràng: Bảo vệ nền độc lập và quyền lực của chúng ta, phục vụ nhân dân Pháp và ổn định chính trị và thể chế vì sự thống nhất của đất nước", tân Thủ tướng Pháp phát biểu. Ảnh: armradio.
Tân Thủ tướng Pháp Lecornu sinh năm 1986 tại Eaubonne, tỉnh Val-d'Oise. Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế và khoa học xã hội, lấy bằng luật và sau đó bắt đầu chương trình thạc sĩ luật công tại Đại học Panthéon-Assas. Ảnh: LP.
Năm 16 tuổi, ông Lecornu đã tham gia vận động tranh cử cho ông Nicolas Sarkozy (người trở thành Tổng thống Pháp vào năm 2007). Ảnh: LC.
Năm 2014, ở tuổi 28, ông Lecornu trở thành Thị trưởng Vernon. Ảnh: LP.
Năm 2017, sau khi ông Macron đắc cử Tổng thống Pháp, ông Lecornu gia nhập chính phủ và được bổ nhiệm lần lượt vào nhiều vị trí: Quốc vụ khanh Bộ Môi trường (2017-2018), Bộ trưởng phụ trách Chính quyền địa phương (2018-2020), Bộ trưởng phụ trách Hải ngoại (2020-2022), và từ năm 2022 là Bộ trưởng Quốc phòng Pháp. Ảnh: Sputnik.
An An (Theo AJ, T.H)
#Thủ tướng Pháp #Sébastien Lecornu #Chính phủ Pháp #Tổng thống Macron #Chính trị Pháp #Bộ trưởng Quốc phòng Pháp

