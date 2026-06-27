Vì sao Mỹ lại tấn công Iran?

Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran để đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz trước đó.

AP đưa tin, Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 26/6 để đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái một ngày trước đó nhằm vào một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz. Diễn biến này có thể là phép thử quan trọng nhất đối với thỏa thuận tạm thời mà hai nước đạt được cách đây một tuần nhằm bắt đầu tiến trình chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng và mở lại tuyến đường thủy trọng yếu này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu hàng ở eo biển Hormuz đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Các cuộc tấn công nhằm vào Iran diễn ra ngay sau khi ông Trump nói với các phóng viên: “Các bạn sẽ sớm biết thôi” về việc liệu Mỹ có đáp trả hay không.

“Tôi không thích việc họ (Iran) đã tấn công hôm qua (25/6), thực tế là 4 lần”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngay trước khi Mỹ tiến hành đáp trả. Khi được hỏi lý do tiến hành cuộc tấn công trong khi ông khẳng định các cuộc đàm phán với Tehran đang diễn ra tốt đẹp, ông Trump nói về Iran: “Họ hơi khác biệt một chút”.

Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran kết thúc khoảng một giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo về hành động quân sự này trên mạng xã hội. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, quân đội đã tấn công các vị trí tên lửa, máy bay không người lái và các trạm radar ven biển tại Iran.

Trong khi đó, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, khẳng định hôm 26/6 rằng “eo biển Hormuz do Iran kiểm soát, vì vậy: Hãy tôn trọng các quy tắc” và “đừng nhầm lẫn giữa kiểm soát và leo thang căng thẳng”.

“Đây không phải là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn; đây là quản lý lệnh ngừng bắn”, ông Azizi viết trên mạng xã hội.

Tối 26/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đăng trên mạng xã hội rằng Iran nên “gọi điện” nếu có bất đồng về thỏa thuận ngừng bắn.

“Nhưng bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực”, ông Vance nhấn mạnh.

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