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Quân sự - Thế giới

Vì sao Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz?

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran thông báo eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại, viện dẫn các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon vẫn tiếp diễn.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran ngày 20/6 thông báo eo biển Hormuz đã bị đóng trở lại, viện dẫn các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon vẫn diễn ra và cáo buộc Mỹ “thiếu thiện chí” cũng như “vi phạm rõ ràng các cam kết” khi không chấm dứt giao tranh.

Tuyên bố trên truyền hình nhà nước Iran cũng cảnh báo rằng “nếu hành động gây hấn tiếp diễn, các bước tiếp theo đã được lên kế hoạch”.

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Các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Trước đó, các tàu thuyền đã bắt đầu qua lại eo biển Hormuz sau khi thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran được ký kết hồi đầu tuần. Tuy nhiên, giao tranh tiếp diễn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon đang đe dọa thỏa thuận này.

Các cuộc không kích của Israel tại miền Nam Lebanon vào ngày 20/6 đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, chỉ vài giờ sau khi có thông tin cho rằng Israel và Hezbollah nhất trí ngừng giao tranh.

7 người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau các cuộc không kích vào thị trấn Nabatiyeh ở miền nam và các làng lân cận, theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon. Cuộc đụng độ dữ dội hôm 19/6 cũng cướp đi sinh mạng ít nhất 47 người ở Lebanon trong khi 4 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Theo một quan chức quân sự Israel, Hezbollah đã phóng hơn 50 quả đạn pháo vào lực lượng Israel ở miền nam Lebanon trong đêm, khiến quân đội Israel bắt đầu tấn công nhóm vũ trang này. Quân đội Israel cho biết đã tấn công hàng chục mục tiêu Hezbollah ở miền nam Lebanon, bao gồm các vị trí phóng rocket và trung tâm chỉ huy của nhóm này.

Hôm 19/6, Đại sứ Israel tại Washington, ông Yechiel Leiter, đăng trên mạng X rằng Israel “vẫn kiên quyết cam kết ngừng bắn ngay lập tức” nếu Hezbollah tuân thủ thỏa thuận và chấm dứt các hành động thù địch.

Trong khi đó, Hezbollah ngày 19/6 cho biết họ đã tuân thủ lệnh ngừng bắn nhưng cáo buộc Israel vi phạm nhiều lần trong đêm 19/6. Một tuyên bố của cánh quân sự nhóm này cho biết sẽ tuân thủ ngừng bắn nhưng cũng sẽ đáp trả các cuộc tấn công của quân đội Israel.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận tạm thời

Nguồn video: VTV
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