Vào nhà nghỉ, cô gái bị "người yêu" quen trên mạng trộm xe máy

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một đối tượng về tội trộm cắp tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Mười.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Mười, sinh năm 1998, trú tại thôn Thanh Khê, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, đã sử dụng tài khoản Tiktok “@anu.bis93", tài khoản Zalo “Anubis" lên mạng xã hội Tiktok và Zalo để tìm kiếm, kết bạn với các nữ sinh. Mục đích để gặp gỡ, lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 3/2025, Mười sử dụng tài khoản Tiktok, Zalo trên kết bạn, nói chuyện với N.T.D, sinh năm 2005, trú tại xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Sau một khoảng thời gian trò chuyện trên mạng, Mười hẹn gặp D. tại huyện Nam Sách.

Khoảng 17h50' ngày 6/3, D. đi xe máy Honda Vision, trị giá khoảng 19.500.000 đồng (xe máy do D. đi mượn) đến đón Mười tại đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách rồi đi đến nhà nghỉ.

Khi đến nhà nghỉ, D. để xe tại khu để xe tầng 1 và cùng Mười thuê phòng nghỉ. Khoảng một tiếng sau, lợi dụng lúc D. đi tắm, Mười đã lén lút lấy chìa khóa xe máy rồi đi xuống khu để xe của nhà nghỉ, lấy xe máy của D đi về Hà Nội, chặn mọi liên lạc với D.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an​ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

