Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo mạnh lên thành bão

Đại tá Nguyễn Đức Long - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, vừa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an thành phố.

Ngày 10/6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Long - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố.