Bạn đọc

Vạn Thịnh Đắk Nông thắng thầu tại xã Quảng Sơn: Những đối thủ bị loại vì đâu?

Vượt qua 3 đối thủ, Vạn Thịnh Đắk Nông trúng gói thầu hơn 1,5 tỷ đồng tại UBND xã Quảng Sơn. Đáng chú ý, nhiều nhà thầu bị loại ngay bước kỹ thuật.

Hải Đăng - Hà Linh

Dấu ấn Vạn Thịnh Đắk Nông tại gói thầu xã Quảng Sơn: Cạnh tranh hay may mắn?

Vượt qua ba nhà thầu khác nhờ ưu thế về giá và hồ sơ năng lực, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Vạn Thịnh Đắk Nông vừa được công bố trúng gói thầu xây lắp tại xã Quảng Sơn. Tuy nhiên, việc hàng loạt đối thủ dừng bước sớm do không đạt yêu cầu kỹ thuật đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chiến thắng thuyết phục hay dấu hỏi về năng lực đối thủ?

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 05/11/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã Quảng Sơn đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình". Gói thầu này thuộc dự án "Sửa chữa Đường giao thông đoạn từ Quốc lộ 28 đi vào đập Đăk Rel (đập Hải Thân), xã Quảng Sơn", sử dụng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

qd1.jpg
qd2.jpg
Quyết định số 21/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình". Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Vạn Thịnh Đắk Nông (gọi tắt là Công ty Vạn Thịnh Đắk Nông) với giá trúng thầu là 1.538.999.999 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 1.677.942.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 8,2%, tương ứng số tiền giảm giá gần 139 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Để đi đến kết quả này, quá trình lựa chọn nhà thầu đã ghi nhận sự tham gia của 04 nhà thầu. Theo Biên bản mở thầu ngày 24/09/2025 và Báo cáo đánh giá E-HSDT, cuộc đua diễn ra giữa Công ty Vạn Thịnh Đắk Nông, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Gaia, Liên danh Công ty Sông Hồng - Bảo Tín, và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trường An Đăk Nông.

Dữ liệu từ báo cáo đánh giá cho thấy, Liên danh Công ty Sông Hồng - Bảo Tín (gồm Công ty TNHH MTV Sông Hồng Đắk Nông và Công ty TNHH Một thành viên Bảo Tín Đắk Nông) đã phải dừng bước do "Không đạt yêu cầu tại bước đánh giá về năng lực kỹ thuật". Tương tự, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trường An Đăk Nông cũng bị loại với lý do "Không đạt yêu cầu tại bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm".

Việc 2 trong số 4 nhà thầu tham dự bị loại ngay ở bước đánh giá về kỹ thuật và kinh nghiệm, những tiêu chí được xem là "bài thi điều kiện", đặt ra nghi vấn về công tác chuẩn bị hồ sơ của các doanh nghiệp này. Liệu đây là sự sơ suất trong khâu lập E-HSDT hay năng lực thực tế của các nhà thầu này chưa đáp ứng được yêu cầu của một gói thầu quy mô dưới 2 tỷ đồng?

Đối thủ bám đuổi quyết liệt nhất với Vạn Thịnh Đắk Nông là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Gaia. Nhà thầu này đã vượt qua bước đánh giá kỹ thuật nhưng cuối cùng chỉ xếp hạng thứ hai và không được mời thương thảo hợp đồng.

Bức tranh hoạt động của Vạn Thịnh Đắk Nông năm 2025

Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Vạn Thịnh Đắk Nông có mã số doanh nghiệp 6400276606, được thành lập từ tháng 11/2012. Theo dữ liệu ghi nhận trên hệ thống đấu thầu (cập nhật trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025), địa chỉ trụ sở công ty hiện đóng tại Đường Lê Hữu Trác, Tổ Dân Phố 8, Xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2025 chứng kiến sự hoạt động tích cực của nhà thầu này trên thị trường xây lắp. Không chỉ tại địa bàn truyền thống, Công ty Vạn Thịnh Đắk Nông đã vươn sang các địa phương lân cận.

Cụ thể, dữ liệu thống kê cho thấy, ngoài gói thầu tại xã Quảng Sơn vừa trúng vào tháng 11/2025, trước đó vào tháng 09/2025, đơn vị này (trong vai trò liên danh chính hoặc độc lập) đã trúng "Gói thầu xây lắp và thiết bị" do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mời thầu với giá trị lên tới hơn 11,9 tỷ đồng.

Xa hơn, vào tháng 07/2025, Vạn Thịnh Đắk Nông cũng ghi tên mình vào danh sách trúng thầu tại Đà Nẵng với "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng" do Đại học Đà Nẵng làm chủ đầu tư, giá trị hơn 1,58 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bức tranh không chỉ toàn màu hồng. Tháng 06/2025, nhà thầu này từng trượt thầu tại gói "Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình" do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa mời thầu.

Cần giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng

Việc trúng thầu liên tiếp các gói thầu tại nhiều địa bàn khác nhau (từ Lâm Đồng, Đắk Lắk đến Đà Nẵng) trong khoảng thời gian ngắn là tín hiệu vui về mặt doanh thu cho doanh nghiệp. Song, điều này cũng đặt ra bài toán thách thức về năng lực quản trị, huy động nhân sự và máy móc thiết bị của Công ty Vạn Thịnh Đắk Nông.

Đặc biệt, đối với gói thầu tại xã Quảng Sơn, đây là dự án phục vụ dân sinh, sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Với thời gian thi công ngắn (60 ngày), việc nhà thầu phải phân tán nguồn lực cho các dự án lớn hơn (như gói thầu gần 12 tỷ tại Buôn Ma Thuột) liệu có ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình tại xã Quảng Sơn hay không? Đây là câu hỏi cần được Chủ đầu tư là UBND xã Quảng Sơn giám sát chặt chẽ.

Chiếu theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý thực hiện hợp đồng. Dư luận kỳ vọng UBND xã Quảng Sơn sẽ thực hiện tốt vai trò giám sát, đảm bảo từng đồng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả, công trình sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

