Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Ban QLDA khu vực Quận 3: Công ty Tiến Đạt trúng gói thầu thiết bị, giá "siêu rẻ" giảm gần 33%

Vượt qua 8 đối thủ cạnh tranh, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt đã trúng gói thầu thiết bị tại Phường Võ Thị Sáu (TP HCM) với mức giá giảm hơn nửa tỷ đồng so với dự toán, đạt tỷ lệ tiết kiệm lên tới 32,7%.

Hải Đăng - Hà Linh

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt vừa được công bố trúng gói thầu cung cấp thiết bị tại BQLDA KV Quận 3 (TP HCM) với giá trúng thầu thấp hơn dự toán hơn 538 triệu đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức kỷ lục 32,7% đang đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng thực tế của hàng hóa khi đưa vào sử dụng.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 04/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 (BQLDA KV Quận 3) đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-BQLKV3 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thiết bị". Đây là gói thầu thuộc dự án "Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu", sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

qd1-5417.jpg
qd2-4598.jpg
Quyết định số 11/QĐ-BQLKV3 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thiết bị". Nguồn: MSC

Cuộc đua "khốc liệt" của 9 nhà thầu

Gói thầu này được phát hành E-HSMT (hồ sơ mời thầu điện tử) vào cuối tháng 9/2025 theo hình thức chào hàng cạnh tranh, một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới nhà thầu cung cấp thiết bị trường học và văn phòng tại khu vực phía Nam.

Biên bản mở thầu ngày 13/10/2025 ghi nhận có tới 9 nhà thầu tham dự. Danh sách bao gồm nhiều cái tên quen thuộc trên thị trường như: Công ty Cổ phần Thiết bị và Khoa học Kỹ thuật Đại Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Minh Thông, Công ty TNHH Một thành viên Trang thiết bị trường học, Công ty TNHH Thành Phát, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhật Minh, và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt...

Sự tham gia đông đảo của các nhà thầu cho thấy tính hấp dẫn và cạnh tranh công bằng của gói thầu này. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại gây bất ngờ lớn về mức giá.

Trúng thầu với giá "siêu rẻ", tiết kiệm gần 33%

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT được phê duyệt, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Phường Thông Tây Hội, TP.HCM) là đơn vị duy nhất được lựa chọn.

Cụ thể, giá dự toán của gói thầu được duyệt là 1.647.570.933 đồng. Công ty Tiến Đạt đã bỏ giá dự thầu và trúng thầu với mức giá 1.108.646.000 đồng.

Như vậy, so với giá dự toán, mức giá trúng thầu của Công ty Tiến Đạt thấp hơn tới 538.924.933 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 32,7%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Trong danh sách các nhà thầu không trúng thầu, nhiều đơn vị bị loại vì lý do kỹ thuật hoặc có giá dự thầu kém cạnh tranh hơn. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Thiết bị và Khoa học Kỹ thuật Đại Nam (Xếp hạng IV) và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Minh Thông (Xếp hạng V) đều là những đơn vị có kinh nghiệm nhưng không thể cạnh tranh về giá trong gói thầu này.

Bài toán chất lượng sau con số tiết kiệm

Việc tiết kiệm ngân sách trong đấu thầu là một trong những mục tiêu quan trọng được Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) khuyến khích. Tuy nhiên, đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị nội thất, mức giảm giá quá sâu (lên tới hơn 30% như trường hợp này) thường là "con dao hai lưỡi".

Một mặt, Chủ đầu tư (BQLDA KV Quận 3) đã tối ưu hóa được nguồn vốn ngân sách. Nhưng mặt khác, dư luận và các chuyên gia đấu thầu thường đặt dấu hỏi lớn về chất lượng sản phẩm. Liệu với mức giá chỉ còn khoảng 67% so với dự toán ban đầu, nhà thầu có thể cung cấp được các sản phẩm (bàn ghế, tủ hồ sơ, rèm cửa...) đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, độ bền và thẩm mỹ như yêu cầu của E-HSMT hay không? Hay sẽ xảy ra tình trạng thiết bị ọp ẹp, nhanh xuống cấp, vật liệu không đúng cam kết?

Được biết, gói thầu bao gồm nhiều hạng mục chi tiết như rèm cửa cho các phòng chức năng (Phòng Phó Chủ tịch, Phòng nhận hồ sơ, Phòng họp đa năng...) và các trang thiết bị nội thất khác phục vụ hoạt động của trụ sở Đảng ủy - UBND Phường Võ Thị Sáu.

Năng lực nhà thầu Tiến Đạt ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt (MST: 0304316742) được thành lập từ năm 2006. Đây là doanh nghiệp có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán thiết bị giáo dục, đồ gỗ nội thất.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, ngoài gói thầu tại BQLDA KV Quận 3, trong năm 2024 và 2025, Công ty Tiến Đạt cũng tích cực tham gia nhiều gói thầu mua sắm tại các địa phương khác. Việc trúng thầu tại BQLDA KV Quận 3 lần này là một bước đệm quan trọng khẳng định vị thế của doanh nghiệp này tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả đầu tư công, thiết nghĩ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác giám sát, nghiệm thu. Việc đối chiếu chi tiết quy cách, chất liệu, xuất xứ của từng sản phẩm so với E-HSDT và hợp đồng ký kết là yêu cầu bắt buộc, tránh tình trạng "bỏ thầu thấp, làm chất lượng thấp", gây lãng phí ngân sách về lâu dài dù con số tiết kiệm trước mắt rất ấn tượng.

Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu cũng đã nhấn mạnh trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc quản lý thực hiện hợp đồng, đảm bảo chất lượng gói thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin

#TP. Hồ Chí Minh #Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt #gói thầu cung cấp thiết bị #Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 #Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu hộ lan 2,2 tỷ tại Đồng Nai: Vì sao đối thủ của Cao Ốc Việt bị loại?

Công ty Cổ phần Cao Ốc Việt vừa trúng gói thầu 2,2 tỷ đồng tại Đồng Nai với tỷ lệ tiết kiệm 25,1%. Đáng chú ý, một trong hai đối thủ cạnh tranh đã bị loại vì các lỗi kỹ thuật cơ bản.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 (xây dựng): Lắp đặt hộ lan hai bên trên tuyến ĐT.765B, huyện Cẩm Mỹ (đoạn từ Km18+130 đến Km18+830) (đã bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông), thuộc dự án cùng tên. Gói thầu này (Mã TBMT: IB2500405336-00) thu hút sự chú ý khi ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm đáng kể cho ngân sách.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.204.180.000 đồng. Đơn vị mời thầu là Công ty Cổ phần Long Bình Mê Kông.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Trường ĐH SPKT TP HCM: Bảo Anh trúng 9/9 gói thầu, đối thủ duy nhất trượt vì lỗi cơ bản

Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh trúng tuyệt đối 9/9 gói thầu tham dự tại Trường ĐH SPKT TP HCM, gói thầu gần nhất có tỷ lệ tiết kiệm 0,18%.

Báo Tri thức và Cuộc sống vừa ghi nhận thông tin Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh (Công ty Bảo Anh) vừa trúng gói thầu hơn 13,1 tỷ đồng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Trường ĐH SPKT TP HCM) với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,18%. Dữ liệu công khai cho thấy, đây là gói thầu thứ 9 liên tiếp Công ty Bảo Anh trúng tại chủ đầu tư này.

Ngày 04/11/2025, PGS. TS. Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Trường ĐH SPKT TP HCM, đã ký Quyết định số 4185/QĐ-ĐHSPKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây lắp (Mã TBMT: IB2500444725-00). Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp phòng học tầng 1 và tầng 2 tòa nhà trung tâm Trường ĐH SPKT TP HCM.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu XL12: Một nhà thầu duy nhất về đích, tiết kiệm ngân sách gần 11,6 tỷ đồng

Dự án trọng điểm tại Đồng Nai: Gói thầu XL12 chỉ có một nhà thầu tham dự và giành chiến thắng, giá trúng thầu chênh lệch ra sao so với dự toán?

Gói thầu XL12: Thi công hạng mục cầu vượt ngang trên địa bàn thị xã Chơn Thành và thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã chính thức có kết quả lựa chọn nhà thầu . Đây là gói thầu quan trọng thuộc Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) .

Ngày 14/11/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã ký ban hành Quyết định số 428/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu này .

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới