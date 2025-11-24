Ban QLDA khu vực Quận 3: Công ty Tiến Đạt trúng gói thầu thiết bị, giá "siêu rẻ" giảm gần 33%

Vượt qua 8 đối thủ cạnh tranh, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt đã trúng gói thầu thiết bị tại Phường Võ Thị Sáu (TP HCM) với mức giá giảm hơn nửa tỷ đồng so với dự toán, đạt tỷ lệ tiết kiệm lên tới 32,7%.

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt vừa được công bố trúng gói thầu cung cấp thiết bị tại BQLDA KV Quận 3 (TP HCM) với giá trúng thầu thấp hơn dự toán hơn 538 triệu đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức kỷ lục 32,7% đang đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng thực tế của hàng hóa khi đưa vào sử dụng.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 04/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 (BQLDA KV Quận 3) đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-BQLKV3 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thiết bị". Đây là gói thầu thuộc dự án "Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu", sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Quyết định số 11/QĐ-BQLKV3 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thiết bị". Nguồn: MSC

Cuộc đua "khốc liệt" của 9 nhà thầu

Gói thầu này được phát hành E-HSMT (hồ sơ mời thầu điện tử) vào cuối tháng 9/2025 theo hình thức chào hàng cạnh tranh, một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới nhà thầu cung cấp thiết bị trường học và văn phòng tại khu vực phía Nam.

Biên bản mở thầu ngày 13/10/2025 ghi nhận có tới 9 nhà thầu tham dự. Danh sách bao gồm nhiều cái tên quen thuộc trên thị trường như: Công ty Cổ phần Thiết bị và Khoa học Kỹ thuật Đại Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Minh Thông, Công ty TNHH Một thành viên Trang thiết bị trường học, Công ty TNHH Thành Phát, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhật Minh, và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt...

Sự tham gia đông đảo của các nhà thầu cho thấy tính hấp dẫn và cạnh tranh công bằng của gói thầu này. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại gây bất ngờ lớn về mức giá.

Trúng thầu với giá "siêu rẻ", tiết kiệm gần 33%

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT được phê duyệt, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Phường Thông Tây Hội, TP.HCM) là đơn vị duy nhất được lựa chọn.

Cụ thể, giá dự toán của gói thầu được duyệt là 1.647.570.933 đồng. Công ty Tiến Đạt đã bỏ giá dự thầu và trúng thầu với mức giá 1.108.646.000 đồng.

Như vậy, so với giá dự toán, mức giá trúng thầu của Công ty Tiến Đạt thấp hơn tới 538.924.933 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 32,7%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Trong danh sách các nhà thầu không trúng thầu, nhiều đơn vị bị loại vì lý do kỹ thuật hoặc có giá dự thầu kém cạnh tranh hơn. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Thiết bị và Khoa học Kỹ thuật Đại Nam (Xếp hạng IV) và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Minh Thông (Xếp hạng V) đều là những đơn vị có kinh nghiệm nhưng không thể cạnh tranh về giá trong gói thầu này.

Bài toán chất lượng sau con số tiết kiệm

Việc tiết kiệm ngân sách trong đấu thầu là một trong những mục tiêu quan trọng được Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) khuyến khích. Tuy nhiên, đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị nội thất, mức giảm giá quá sâu (lên tới hơn 30% như trường hợp này) thường là "con dao hai lưỡi".

Một mặt, Chủ đầu tư (BQLDA KV Quận 3) đã tối ưu hóa được nguồn vốn ngân sách. Nhưng mặt khác, dư luận và các chuyên gia đấu thầu thường đặt dấu hỏi lớn về chất lượng sản phẩm. Liệu với mức giá chỉ còn khoảng 67% so với dự toán ban đầu, nhà thầu có thể cung cấp được các sản phẩm (bàn ghế, tủ hồ sơ, rèm cửa...) đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, độ bền và thẩm mỹ như yêu cầu của E-HSMT hay không? Hay sẽ xảy ra tình trạng thiết bị ọp ẹp, nhanh xuống cấp, vật liệu không đúng cam kết?

Được biết, gói thầu bao gồm nhiều hạng mục chi tiết như rèm cửa cho các phòng chức năng (Phòng Phó Chủ tịch, Phòng nhận hồ sơ, Phòng họp đa năng...) và các trang thiết bị nội thất khác phục vụ hoạt động của trụ sở Đảng ủy - UBND Phường Võ Thị Sáu.

Năng lực nhà thầu Tiến Đạt ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt (MST: 0304316742) được thành lập từ năm 2006. Đây là doanh nghiệp có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán thiết bị giáo dục, đồ gỗ nội thất.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, ngoài gói thầu tại BQLDA KV Quận 3, trong năm 2024 và 2025, Công ty Tiến Đạt cũng tích cực tham gia nhiều gói thầu mua sắm tại các địa phương khác. Việc trúng thầu tại BQLDA KV Quận 3 lần này là một bước đệm quan trọng khẳng định vị thế của doanh nghiệp này tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả đầu tư công, thiết nghĩ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác giám sát, nghiệm thu. Việc đối chiếu chi tiết quy cách, chất liệu, xuất xứ của từng sản phẩm so với E-HSDT và hợp đồng ký kết là yêu cầu bắt buộc, tránh tình trạng "bỏ thầu thấp, làm chất lượng thấp", gây lãng phí ngân sách về lâu dài dù con số tiết kiệm trước mắt rất ấn tượng.

Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu cũng đã nhấn mạnh trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc quản lý thực hiện hợp đồng, đảm bảo chất lượng gói thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin