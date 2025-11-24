Gia Lai: Liên danh Nam Ngân trúng gói thầu hơn 50 tỷ, tiết kiệm "nhỏ giọt" chưa đến 1%

Gói thầu xây lắp hơn 50 tỷ đồng tại dự án Khu tái định cư Vĩnh Phú (Gia Lai) ghi nhận tình trạng "một mình một chợ" khi chỉ có duy nhất một liên danh tham dự và trúng thầu sát giá. Đáng chú ý, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Nam Ngân vừa trải qua chuỗi trượt thầu liên tiếp trong năm 2025.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 14/11/2025, ông Lưu Nhất Phong – Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 3313/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình".

Quyết định số 3313/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình". Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc hạng mục Khu tái định cư khu vực Vĩnh Phú, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn (nay là phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), nằm trong Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Kịch bản "một mình một chợ" và mức tiết kiệm dưới 1%

Theo biên bản mở thầu ngày 01/11/2025, gói thầu có giá dự toán được duyệt là 50.526.501.000 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Liên danh đấu thầu Khu Tái định cư Vĩnh Phú.

Do không có đối thủ cạnh tranh, Liên danh này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Tại báo cáo đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia đấu thầu (do ông Võ Xuân Cương làm Tổ trưởng) đã chấm đạt cho nhà thầu ở tất cả các tiêu chí.

Kết quả, Liên danh trúng thầu với giá 50.039.579.000 đồng. So với giá gói thầu, mức giá trúng thầu chỉ giảm được hơn 486 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 0,96%. Đây là mức tiết kiệm rất thấp, thường thấy ở các gói thầu thiếu tính cạnh tranh về giá. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Theo dữ liệu của PV, Liên danh trúng thầu bao gồm hai thành viên: Công ty TNHH Công nghệ và Xây dựng Nam Ngân (gọi tắt là Công ty Nam Ngân) và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng điện Khánh Minh. Trong đó, Công ty Nam Ngân đóng vai trò là thành viên đứng đầu liên danh.

Công ty Nam Ngân: Trúng thầu lớn sau chuỗi ngày "ảm đạm"

Công ty TNHH Công nghệ và Xây dựng Nam Ngân (Mã số thuế: 4100362466) được thành lập năm 2000, hiện có địa chỉ đăng ký (theo dữ liệu sáp nhập) tại 96 Ngô Mây, Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai. Người đại diện pháp luật là ông Lê Thanh Quang.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 78 gói thầu, trong đó trúng 45 gói và trượt 29 gói. Tuy nhiên, bức tranh hoạt động của Công ty Nam Ngân trong năm 2025 lại mang nhiều gam màu tối.

Cụ thể, tính từ đầu năm 2025 đến trước thời điểm trúng gói thầu này, Công ty Nam Ngân đã tham gia 17 gói thầu nhưng trượt tới 13 gói (chiếm tỷ lệ áp đảo). Các gói thầu bị trượt nằm rải rác tại nhiều bên mời thầu khác nhau như: Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Cát, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai...

Việc liên tiếp thất bại tại nhiều gói thầu trong năm 2025 đặt ra dấu hỏi về năng lực cạnh tranh thực sự của Công ty Nam Ngân. Do đó, việc doanh nghiệp này bất ngờ "lội ngược dòng" trúng gói thầu hơn 50 tỷ đồng tại Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh là một diễn biến đáng chú ý.

Mối "lương duyên" với Ban QLDA Giao thông Gia Lai

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu, Công ty Nam Ngân không phải là cái tên xa lạ với Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai. Nhà thầu này đã từng tham gia 7 gói thầu tại đây. Mặc dù từng trượt 5 gói (trong đó có các gói thầu vào tháng 7, tháng 9 và tháng 10 năm 2025), nhưng việc trúng gói thầu lớn lần này đã giúp cải thiện đáng kể thành tích của Nam Ngân tại chủ đầu tư này.

Cần nói thêm, dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là dự án trọng điểm. Việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để đảm bảo tiến độ và chất lượng là yêu cầu tiên quyết.

Cần đảm bảo tính cạnh tranh thực chất

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn hướng tới mục tiêu tăng cường tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu quy mô lớn trên 50 tỷ đồng nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham dự cho thấy mức độ quan tâm của thị trường chưa cao, hoặc có thể có những rào cản kỹ thuật vô hình. Khi chỉ có một nhà thầu, chủ đầu tư mất đi cơ hội so sánh về giá và giải pháp kỹ thuật, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thường rất thấp, như trường hợp dưới 1% này."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho rằng: "Trong bối cảnh đầu tư công cần đẩy mạnh giải ngân và nâng cao hiệu quả, các chủ đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng hồ sơ mời thầu để đảm bảo thông thoáng, thu hút nhiều nhà thầu tham dự. Với các nhà thầu có lịch sử trượt thầu dày đặc trong thời gian ngắn, chủ đầu tư càng cần giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo nguồn lực tài chính và nhân sự được huy động đúng như cam kết trong hồ sơ dự thầu, tránh tình trạng trúng thầu nhưng thi công cầm chừng."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về tiến độ thực hiện gói thầu này.