Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gia Lai: Liên danh Nam Ngân trúng gói thầu hơn 50 tỷ, tiết kiệm "nhỏ giọt" chưa đến 1%

Gói thầu xây lắp hơn 50 tỷ đồng tại dự án Khu tái định cư Vĩnh Phú (Gia Lai) ghi nhận tình trạng "một mình một chợ" khi chỉ có duy nhất một liên danh tham dự và trúng thầu sát giá. Đáng chú ý, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Nam Ngân vừa trải qua chuỗi trượt thầu liên tiếp trong năm 2025.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 14/11/2025, ông Lưu Nhất Phong – Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 3313/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình".

qd1-6330.jpg
qd2-1983.jpg
Quyết định số 3313/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình". Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc hạng mục Khu tái định cư khu vực Vĩnh Phú, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn (nay là phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), nằm trong Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Kịch bản "một mình một chợ" và mức tiết kiệm dưới 1%

Theo biên bản mở thầu ngày 01/11/2025, gói thầu có giá dự toán được duyệt là 50.526.501.000 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Liên danh đấu thầu Khu Tái định cư Vĩnh Phú.

Do không có đối thủ cạnh tranh, Liên danh này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Tại báo cáo đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia đấu thầu (do ông Võ Xuân Cương làm Tổ trưởng) đã chấm đạt cho nhà thầu ở tất cả các tiêu chí.

Kết quả, Liên danh trúng thầu với giá 50.039.579.000 đồng. So với giá gói thầu, mức giá trúng thầu chỉ giảm được hơn 486 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 0,96%. Đây là mức tiết kiệm rất thấp, thường thấy ở các gói thầu thiếu tính cạnh tranh về giá. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Theo dữ liệu của PV, Liên danh trúng thầu bao gồm hai thành viên: Công ty TNHH Công nghệ và Xây dựng Nam Ngân (gọi tắt là Công ty Nam Ngân) và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng điện Khánh Minh. Trong đó, Công ty Nam Ngân đóng vai trò là thành viên đứng đầu liên danh.

Công ty Nam Ngân: Trúng thầu lớn sau chuỗi ngày "ảm đạm"

Công ty TNHH Công nghệ và Xây dựng Nam Ngân (Mã số thuế: 4100362466) được thành lập năm 2000, hiện có địa chỉ đăng ký (theo dữ liệu sáp nhập) tại 96 Ngô Mây, Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai. Người đại diện pháp luật là ông Lê Thanh Quang.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 78 gói thầu, trong đó trúng 45 gói và trượt 29 gói. Tuy nhiên, bức tranh hoạt động của Công ty Nam Ngân trong năm 2025 lại mang nhiều gam màu tối.

Cụ thể, tính từ đầu năm 2025 đến trước thời điểm trúng gói thầu này, Công ty Nam Ngân đã tham gia 17 gói thầu nhưng trượt tới 13 gói (chiếm tỷ lệ áp đảo). Các gói thầu bị trượt nằm rải rác tại nhiều bên mời thầu khác nhau như: Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Cát, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai...

Việc liên tiếp thất bại tại nhiều gói thầu trong năm 2025 đặt ra dấu hỏi về năng lực cạnh tranh thực sự của Công ty Nam Ngân. Do đó, việc doanh nghiệp này bất ngờ "lội ngược dòng" trúng gói thầu hơn 50 tỷ đồng tại Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh là một diễn biến đáng chú ý.

Mối "lương duyên" với Ban QLDA Giao thông Gia Lai

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu, Công ty Nam Ngân không phải là cái tên xa lạ với Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai. Nhà thầu này đã từng tham gia 7 gói thầu tại đây. Mặc dù từng trượt 5 gói (trong đó có các gói thầu vào tháng 7, tháng 9 và tháng 10 năm 2025), nhưng việc trúng gói thầu lớn lần này đã giúp cải thiện đáng kể thành tích của Nam Ngân tại chủ đầu tư này.

Cần nói thêm, dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là dự án trọng điểm. Việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để đảm bảo tiến độ và chất lượng là yêu cầu tiên quyết.

Cần đảm bảo tính cạnh tranh thực chất

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn hướng tới mục tiêu tăng cường tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu quy mô lớn trên 50 tỷ đồng nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham dự cho thấy mức độ quan tâm của thị trường chưa cao, hoặc có thể có những rào cản kỹ thuật vô hình. Khi chỉ có một nhà thầu, chủ đầu tư mất đi cơ hội so sánh về giá và giải pháp kỹ thuật, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thường rất thấp, như trường hợp dưới 1% này."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho rằng: "Trong bối cảnh đầu tư công cần đẩy mạnh giải ngân và nâng cao hiệu quả, các chủ đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng hồ sơ mời thầu để đảm bảo thông thoáng, thu hút nhiều nhà thầu tham dự. Với các nhà thầu có lịch sử trượt thầu dày đặc trong thời gian ngắn, chủ đầu tư càng cần giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo nguồn lực tài chính và nhân sự được huy động đúng như cam kết trong hồ sơ dự thầu, tránh tình trạng trúng thầu nhưng thi công cầm chừng."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về tiến độ thực hiện gói thầu này.

#Gia Lai #Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai #thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình #Khu tái định cư khu vực Vĩnh Phú #Cảng hàng không Phù Cát #Công ty TNHH Công nghệ và Xây dựng Nam Ngân

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu 7,27 tỷ ở Công ty Công ích Bình Thạnh: Liên danh "quen" trúng thầu

Liên danh Công ty Đức Long - Công ty Vận tải Ô tô Số 2 vừa trúng gói thầu xe ép rác tại Công ty Công ích Bình Thạnh, trong bối cảnh chỉ có hai nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm 2,94%.

Ngày 07/11/2025, bà Nguyễn Ngọc Nga, Quyền Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh (gọi tắt là DVCI Bình Thạnh), đã ký Quyết định số 92/QĐ-DVCI phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Đầu tư trang bị phương tiện ép rác chuyên dùng".

qd1-4390.jpg
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu hộ lan 2,2 tỷ tại Đồng Nai: Vì sao đối thủ của Cao Ốc Việt bị loại?

Công ty Cổ phần Cao Ốc Việt vừa trúng gói thầu 2,2 tỷ đồng tại Đồng Nai với tỷ lệ tiết kiệm 25,1%. Đáng chú ý, một trong hai đối thủ cạnh tranh đã bị loại vì các lỗi kỹ thuật cơ bản.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 (xây dựng): Lắp đặt hộ lan hai bên trên tuyến ĐT.765B, huyện Cẩm Mỹ (đoạn từ Km18+130 đến Km18+830) (đã bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông), thuộc dự án cùng tên. Gói thầu này (Mã TBMT: IB2500405336-00) thu hút sự chú ý khi ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm đáng kể cho ngân sách.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.204.180.000 đồng. Đơn vị mời thầu là Công ty Cổ phần Long Bình Mê Kông.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Trường ĐH SPKT TP HCM: Bảo Anh trúng 9/9 gói thầu, đối thủ duy nhất trượt vì lỗi cơ bản

Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh trúng tuyệt đối 9/9 gói thầu tham dự tại Trường ĐH SPKT TP HCM, gói thầu gần nhất có tỷ lệ tiết kiệm 0,18%.

Báo Tri thức và Cuộc sống vừa ghi nhận thông tin Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh (Công ty Bảo Anh) vừa trúng gói thầu hơn 13,1 tỷ đồng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Trường ĐH SPKT TP HCM) với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,18%. Dữ liệu công khai cho thấy, đây là gói thầu thứ 9 liên tiếp Công ty Bảo Anh trúng tại chủ đầu tư này.

Ngày 04/11/2025, PGS. TS. Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Trường ĐH SPKT TP HCM, đã ký Quyết định số 4185/QĐ-ĐHSPKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây lắp (Mã TBMT: IB2500444725-00). Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp phòng học tầng 1 và tầng 2 tòa nhà trung tâm Trường ĐH SPKT TP HCM.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới