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Uyển Ân thay đổi ra sao sau khi nối gót anh trai vào showbiz Việt?

Uyển Ân từng bị nhận xét mũm mĩm, nay sở hữu ngoại hình gợi cảm cùng nhiều vai diễn được đánh giá tiến bộ.

Thu Cúc (tổng hợp)

Huỳnh Uyển Ân (sinh năm 1999) là em gái út của MC, diễn viên Trấn Thành. Theo Hà Nội Online, cô bắt đầu học diễn xuất tại sân khấu Minh Nhí khi còn là sinh viên và có vai diễn đầu tiên vào năm 18 tuổi trong web-drama "Cô gái đến từ bên kia".

Những năm đầu, Uyển Ân chủ yếu tham gia các dự án web-drama và phim truyền hình như "Bố già", "Làng xóm cha cha cha", "Đôi mắt âm dương" hay "Mẹ ác ma cha thiên sứ". Bước ngoặt đến vào dịp Tết 2023 với vai Ngọc Nhi trong "Nhà bà Nữ". Hình ảnh cô gái phải từ bỏ đam mê để sống theo kỳ vọng của gia đình giúp nữ diễn viên ghi điểm bên cạnh dàn nghệ sĩ kỳ cựu như NSND Ngọc Giàu, Lê Giang và Khả Như.

Vai diễn cũng mang về cho Uyển Ân đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2023. Tiếp đó, cô thử sức với hình tượng tomboy trong "Mai" trước khi góp mặt ở các dự án "Cái giá của hạnh phúc", "Cô dâu hào môn" và mới nhất là "Nhà mình đi thôi".

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Uyển Ân trong phim "Nhà mình đi thôi". Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.

Theo Phụ nữ Pháp luật, trong "Nhà mình đi thôi", Uyển Ân đảm nhận vai nữ chính bên cạnh NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân và Hoàng Sơn. Diễn xuất của cô được đánh giá giàu cảm xúc, có nhiều tiến bộ so với những vai diễn trước. NSND Hồng Vân cho rằng Uyển Ân đủ khả năng để khán giả nhìn nhận như một diễn viên độc lập, thay vì chỉ gắn với danh xưng "em gái Trấn Thành". Đạo diễn Trần Đình Hiền cũng khẳng định anh lựa chọn cô vì năng lực diễn xuất chứ không phải mối quan hệ gia đình.

Song hành với sự nghiệp, Uyển Ân cũng có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Theo Znews, nữ diễn viên từng bị nhận xét có vóc dáng mũm mĩm khi mới vào nghề. Năm 2023, cô tiết lộ đã giảm 12 kg nhờ kiên trì tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn.

Sau khi sở hữu vóc dáng cân đối, Uyển Ân tự tin theo đuổi phong cách quyến rũ với những thiết kế ôm sát, cúp ngực hoặc cắt xẻ khi xuất hiện tại sự kiện. Trên mạng xã hội, cô cũng thường chia sẻ hình ảnh diện bikini và các trang phục tôn vóc dáng. Nữ diễn viên cho biết luôn chú trọng chăm sóc ngoại hình vì đây là một phần quan trọng trong công việc.

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Uyển Ân ngày càng gợi cảm, trẻ trung. Ảnh: FB Uyển Ân.

Bên cạnh những thay đổi về hình ảnh, Uyển Ân cũng dần cởi bỏ áp lực khi bước vào nghề với danh xưng "em gái Trấn Thành". Chia sẻ với Tiền Phong, cô phủ nhận việc được anh trai "dọn sẵn" con đường sự nghiệp và cho biết bản thân cũng từng trải qua giai đoạn ít việc như nhiều diễn viên trẻ khác.

Khi được khán giả và giới chuyên môn ghi nhận, Uyển Ân nói cô không còn quá nặng nề trước những so sánh. Với nữ diễn viên, Trấn Thành vừa là anh trai, vừa là người thầy nghiêm khắc luôn góp ý để cô hoàn thiện kỹ năng diễn xuất. "Tôi luôn thấy biết ơn vì được làm em gái của anh", cô chia sẻ.

Theo Vietnamnet, tại buổi giao lưu về bộ phim "Chị ngã em nâng", Uyển Ân tiết lộ Trấn Thành vẫn xem cô là "cô em gái bé bỏng" và thường nhắc nhở mỗi khi cô diện trang phục gợi cảm đi sự kiện.

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Uyển Ân bên anh trai. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.

Sau nhiều năm vào showbiz Việt, Uyển Ân không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn tích lũy thêm nhiều vai diễn có màu sắc khác nhau. Những ghi nhận từ đồng nghiệp và khán giả đang giúp cô từng bước khẳng định vị trí riêng trên màn ảnh Việt, vượt ra khỏi hình ảnh "em gái Trấn Thành" từng gắn với mình trong những ngày đầu vào nghề.

>>> Mời quý độc giả xem video: Uyển Ân bất ngờ được bạn diễn "cầu hôn" trong buổi giao lưu giới thiệu phim "Chị ngã em nâng". Nguồn: Vietnamnet:

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