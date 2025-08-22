Hà Nội

USB lạ chứa mã độc cướp quyền điện thoại chỉ sau 5 phút

Số hóa

USB lạ chứa mã độc cướp quyền điện thoại chỉ sau 5 phút

Cảnh sát Úc cảnh báo người dân tuyệt đối không cắm USB lạ vào thiết bị cá nhân, vì chỉ sau vài phút hacker có thể chiếm quyền và đánh cắp dữ liệu.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người có thói quen nhặt được USB lạ và tò mò cắm thử vào điện thoại hoặc máy tính.
Tuy nhiên, theo CNET, tại Úc đã xảy ra nhiều vụ việc khi người dân nhận USB lạ trong hộp thư và trở thành nạn nhân của hacker.
Chỉ 5 phút sau khi cắm USB, thiết bị bị chiếm quyền điều khiển hoàn toàn, khiến người dùng mất dữ liệu quan trọng.
Cảnh sát Úc buộc phải phát đi cảnh báo gấp, khuyên người dân tuyệt đối không thử nghiệm với USB không rõ nguồn gốc.
Các chuyên gia cho biết USB là công cụ tấn công ưa thích vì dễ nhúng mã độc, điều khiển máy từ xa và phát tán ransomware.
Thậm chí hiện nay còn có loại USB tự hủy thiết bị khi vừa kết nối, gây thiệt hại nặng nề.
Để bảo vệ an toàn, người dùng nên tắt quyền chạy file *.exe, cài phần mềm diệt virus và quét thiết bị trước khi sử dụng.
Cuối cùng, nguyên tắc vàng là không bao giờ cắm USB lạ vào thiết bị cá nhân hay cơ quan để tránh bị tội phạm mạng lợi dụng.
#USB lạ #an ninh mạng #tấn công hacker #mã độc USB #bảo vệ thiết bị #cảnh báo an ninh

