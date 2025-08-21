Hà Nội

Asus ra mắt màn hình OLED nhanh nhất thế giới đầy phong cách

Số hóa

Asus ra mắt màn hình OLED nhanh nhất thế giới đầy phong cách

Màn hình OLED nhanh nhất thế giới của Asus sở hữu tần số quét 720Hz và sở hữu nhiều công nghệ đột phá.

Tuệ Minh
Chúng ta có thể sắp có một ông vua mới trong làng màn hình chơi game esports — một màn hình ít thỏa hiệp hơn bình thường. Asus vừa ra mắt ROG Swift OLED PG27AQWP-W tại Gamescom 2025.
Không chỉ sở hữu màn hình OLED QHD 26,5 inch 2560 x 1440 với tốc độ quét hình siêu nhanh 540Hz, nó còn sở hữu tấm nền hai chế độ, có thể chuyển sang tần số quét 720Hz chưa từng có khi bạn giảm độ phân giải đồ họa xuống 1080p.
Về mặt kỹ thuật, Asus có thể không sở hữu màn hình nhanh nhất từ trước đến nay, vì cả Koorui và HKC đều đã công bố màn hình 750Hz 1080p, nhưng cả hai đều sử dụng tấm nền TN, thậm chí còn không thể cạnh tranh về màu sắc, độ sáng và góc nhìn. Chúng đến từ những thương hiệu mà chúng ta thường không thấy và cả hai đều không cho phép bạn chuyển sang độ phân giải cao hơn khi không cần tốc độ cao .
Trong khi đó, Asus không chỉ có OLED — mà còn là một tấm nền OLED song song , hứa hẹn sẽ tăng đáng kể độ sáng HDR và được cho là sẽ kéo dài tuổi thọ. Nó cũng được phủ một lớp bóng, giúp màu sắc sống động hơn và màu đen thậm chí còn đen hơn cả công nghệ OLED hiện tại, miễn là bạn không chơi game trong phòng có ánh sáng chói (mặc dù Asus khẳng định lớp phủ này giảm thiểu độ chói "ngay cả trong phòng sáng").
Ai cần màn hình 540Hz chứ đừng nói đến 720Hz? Với tần số quét này, có vẻ như là một sự thừa thải khó hiểu. Nhưng thay vào đó, người dùng mải mê ngắm nhìn thiết kế nhựa trong suốt và bạc mới đầy phong cách và tuyệt đẹp của Asus. Những món đồ công nghệ trong suốt luôn gần gũi và thân thương với tôi, và lớp vỏ bạc nguyên khối thực sự khiến nó nổi bật giữa một biển màn hình khung đen.
Không chỉ sở hữu tấm nền 540Hz mới, Asus còn ứng dụng lớp phủ bóng "True Black" mới ra mắt, mang đến hình ảnh siêu rõ nét, chất lượng hình ảnh tuyệt vời và màu đen sâu thẳm trong mọi điều kiện ánh sáng. Một sự kết hợp đỉnh cao mà chắc chắn nhiều người sẽ yêu thích!
Màn hình cũng có thiết kế thẩm mỹ hoàn toàn mới với chân đế mới, lớp hoàn thiện màu bạc, vỏ sau trong suốt.
Asus tập trung vào kết nối, chẳng hạn như cổng DisplayPort 2.1a hỗ trợ chuẩn UHBR20 với băng thông 80 Gbps. ROG Swift OLED PG27AQWP-W cũng được trang bị HDMI 2.1 để sử dụng với các máy chơi game hiện đại. Như thường lệ, màn hình mới của Asus cũng tích hợp công nghệ OLED Care Pro và cảm biến tiệm cận Neo Proximity.
Dưới chân màn hình thiết kế tính năng chiếu sáng được cập nhật với màu xanh lam.
Asus cũng thường cung cấp chế độ bảo hành ba năm cho hiện tượng lưu ảnh OLED hiện nay, và cả tấm nền mới hơn của LG Display và Samsung Display đều có nhiều biện pháp bảo vệ chống lại hiện tượng này.
Bên cạnh PG, Asus cũng tung ra mẫu XG với tầng số quét 280Hz, thuộc phân khúc giá rẻ hơn nhiều. Hiện tại vẫn chưa có giá bán hay ngày phát hành chính thức, nhưng cũng đừng mong rằng nó sẽ có giả thấp bởi Asus đã chọn tấm nền đột phá này và đã bỏ công sức để tạo nên sự khác biệt.
Smartphone sở hữu RAM khủng 24 GB, lớn hơn cả máy tính.
Tuệ Minh
The Verge
Link bài gốc Copy link
https://www.theverge.com/news/761481/asus-720hz-gaming-monitor-rog-swift-oled-pg27aqwp-w
#màn hình OLED Asus #ROG Swift OLED PG27AQWP-W #màn hình chơi game tốc độ cao #màn hình 720Hz #màn hình OLED QHD 26 #5 inch

