Quỳnh Trương gây thương nhớ với nhan sắc chuẩn 'thần tiên tỷ tỷ'

Cộng đồng trẻ

Quỳnh Trương gây thương nhớ với nhan sắc chuẩn 'thần tiên tỷ tỷ'

Không chỉ dừng lại ở danh xưng mukbanger triệu view, Quỳnh Trương đang khẳng định sức hút của một biểu tượng thời trang mới qua những khung hình đầy khí chất.

Trầm Phương
Quỳnh Trương từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng nhờ những video mukbang triệu view. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng ăn uống ngon mắt, cô nàng còn được ưu ái gọi với danh xưng "Tiên nữ mukbang" nhờ gương mặt thanh tú và nụ cười tỏa nắng. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, Quỳnh Trương lại một lần nữa khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới: Sang trọng, đài các và tràn đầy khí chất tiểu thư. (Ảnh: IGNV)
Quỳnh Trương chọn cho mình một chiếc váy dáng suông màu trắng kem tinh tế. Chi tiết cổ sen kết hợp cùng hàng khuy lớn và phần tay áo loe nhẹ nhàng mang đậm hơi hướng thời trang cổ điển. (Ảnh: IGNV)
Bộ trang phục không quá cầu kỳ nhưng lại tôn lên trọn vẹn làn da trắng sứ và vóc dáng mảnh mai của cô nàng. Đi kèm là chiếc clutch cầm tay màu vàng ánh kim lấp lánh, tạo điểm nhấn hoàn hảo cho tổng thể vẻ ngoài sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Dù là góc chụp chính diện khoe đôi mắt to tròn, sống mũi cao thanh tú, hay góc chụp từ phía sau khoe mái tóc đen dài gợn sóng, cô nàng đều toát lên vẻ dịu dàng, trang nhã. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, khoảnh khắc Quỳnh Trương nhẹ nhàng thưởng thức tách trà hay đơn giản là đứng giữa không gian ấm áp đã định nghĩa lại khái niệm "tiên nữ". Không cần biểu cảm quá đà, chính sự điềm tĩnh và thần thái tự tin đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt cộng đồng fan.(Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh lần này đã cho thấy sự đa dạng trong phong cách của Quỳnh Trương. Từ một cô nàng mukbang gần gũi, cô đã chứng minh mình hoàn toàn có thể cân mọi concept, từ ngọt ngào, đáng yêu đến sang chảnh, quý phái. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng ưa chuộng những thiết kế nữ tính, có chút bánh bèo nhưng luôn được tiết chế để giữ lại vẻ thanh lịch. Những bộ váy tweed sang chảnh, áo blouse điệu đà hay những set đồ tiểu thư chính là "vũ khí" giúp Quỳnh luôn nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Sự tinh tế trong cách chọn phụ kiện và layout trang điểm trong veo kiểu Hàn Quốc giúp cô giữ được nét trẻ trung đúng độ tuổi nhưng vẫn toát lên khí chất của một quý cô hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ xinh đẹp, Quỳnh Trương còn khiến fan ngưỡng mộ bởi sự thông minh và tư duy nhạy bén. Cô luôn dành thời gian để trau dồi kiến thức, học hỏi về quay dựng và biên tập để mỗi sản phẩm gửi đến khán giả đều đạt chất lượng cao nhất về cả phần nhìn lẫn phần nghe. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Trương #mukbang #sang trọng #tiểu thư #thần thái #phong cách

