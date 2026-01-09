Hà Nội

Sửng sốt loài khỉ có khuôn mặt sặc sỡ bậc nhất thế giới

Sở hữu màu sắc rực rỡ và tập tính xã hội phức tạp, khỉ mặt chó (Mandrillus sphinx) là một trong những loài linh trưởng ấn tượng nhất châu Phi.

T.B (tổng hợp)
Là loài khỉ có khuôn mặt sặc sỡ bậc nhất thế giới. Khỉ mặt chó nổi bật với mũi đỏ, xanh lam cùng các rãnh màu đối xứng, đặc biệt rực rỡ ở con đực trưởng thành, giúp chúng thể hiện địa vị và sức mạnh. Ảnh: Pinterest.
Thuộc nhóm linh trưởng lớn nhất châu Phi. Con đực có thể nặng tới 30–35 kg, thân hình vạm vỡ, răng nanh dài và lực cắn mạnh, vượt trội so với hầu hết các loài khỉ khác. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc phản ánh thứ bậc xã hội. Ở khỉ mặt chó, màu sắc trên mặt và mông càng tươi thì cá thể càng khỏe mạnh và có vị thế cao trong đàn, đóng vai trò quan trọng trong lựa chọn bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Sống theo đàn cực kỳ đông đúc. Khỉ mặt chó có thể tạo thành các bầy lên tới vài trăm cá thể trong rừng mưa Trung Phi, được xem là một trong những cộng đồng linh trưởng lớn nhất từng được ghi nhận. Ảnh: kanaga-at.com.
Chế độ ăn rất đa dạng và linh hoạt. Chúng ăn trái cây, hạt, rễ cây, nấm, côn trùng, thằn lằn và cả động vật nhỏ, giúp thích nghi tốt với môi trường rừng rậm nhiều biến động. Ảnh: Pinterest.
Chủ yếu sống dưới mặt đất. Không giống nhiều loài khỉ sống trên cây, khỉ mặt chó dành phần lớn thời gian di chuyển và kiếm ăn dưới đất, chỉ leo cây để nghỉ ngơi hoặc tránh kẻ thù. Ảnh: Pinterest.
Giao tiếp bằng biểu cảm và âm thanh phong phú. Chúng sử dụng nét mặt, tư thế cơ thể, màu sắc da cùng nhiều âm thanh khác nhau để cảnh báo nguy hiểm, duy trì trật tự và gắn kết đàn. Ảnh: Pinterest.
Đang chịu sức ép lớn từ con người. Mất rừng và săn bắt khiến quần thể khỉ mặt chó suy giảm nghiêm trọng, hiện được xếp vào nhóm loài dễ bị tổn thương trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
