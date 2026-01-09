Hà Nội

VQG Hoàng Liên tái thả nhiều động vật quý hiếm về tự nhiên

Giải mã

VQG Hoàng Liên tái thả nhiều động vật quý hiếm về tự nhiên

Sáng 8/1, Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, Vườn quốc gia Hoàng Liên tổ chức tái thả 31 cá thể động vật hoang dã, bao gồm nhiều loài quý hiếm.

Tâm Anh (TH)
31 cá thể thuộc 10 loài động vật hoang dã đã được Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, Vườn quốc gia Hoàng Liên tổ chức tái thả về môi trường tự nhiên sau cứu hộ hôm 8/1. Ảnh: Báo Lào Cai.
Đợt thả lần này được thực hiện tại 3 vị trí thuộc xã Tả Van (Lào Cai). Trong đó, tại vị trí thứ nhất, thuộc địa bàn thôn Dền Thàng, trung tâm phối hợp với Trạm Kiểm lâm số 4 thả 2 cá thể rùa đầu to. Đây là khu vực rừng phục hồi, có nguồn nước tự nhiên sạch, nguồn thức ăn ổn định, nằm xa khu dân cư và do Trạm Kiểm lâm số 4 quản lý. Ảnh: Báo Lào Cai.
Vị trí thứ 2 được lựa chọn để tái thả các loài cu li lớn, cu li nhỏ, cầy gấm, mèo rừng, diều hoa Miến Điện, rùa sa nhân và rùa núi viền. Đây là khu rừng phục hồi có cấu trúc tốt, nguồn nước dồi dào, sinh cảnh phù hợp với tập tính của các loài và cũng do Trạm Kiểm lâm số 4 quản lý. Ảnh: Báo Lào Cai.
Tại vị trí thứ 3, thuộc vùng lõi rừng đặc dụng trong Vườn quốc gia Hoàng Liên, Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, Vườn quốc gia Hoàng Liên tái thả các cá thể trăn và rắn lục mũi hếch vào khu rừng thường xanh. Ảnh: Báo Lào Cai.
Trong số 10 loài động vật được tái thả lần này, một số loài là động vật quý hiếm, cần ưu tiên bảo vệ. Điển hình là cu li lớn (tên khoa học là Nycticebus coucang) và cu li nhỏ (tên khoa học là Nycticebus pygmaeus) đều có tên trong Sách đỏ Việt Nam, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại tại Việt Nam. Ảnh: msoldn.
Loài cu li thường sinh sống và kiếm ăn ở các khu rừng lá rộng khô cận nhiệt đới và nhiệt đới, rừng thứ sinh, rừng hỗn giao tre nứa. Chúng là loài ăn tạp với thức ăn chủ yếu là sâu bọ, côn trùng, trứng chim, chim non, lá đọt non, quả cây… Ngoài ra, cu li nhỏ thích ăn nhựa cây đóng cục. Ảnh: Gerrit van den Bergh.
Loài diều hoa Miến Điện (có tên khoa học là Spilornis cheela) thuộc nhóm IIB - động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 84/2021. Ảnh: Imran amir.
Được mệnh danh là "sát thủ rừng xanh", diều hoa Miến Điện là loài chim săn mồi thuộc họ Ưng (Accipitridae). Chúng phân bố rộng trong các khu rừng nhiệt đới ở châu Á. Ảnh: D Diller.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Bảo tồn động vật hoang dã #Tái thả động vật quý hiếm #Bảo vệ các loài nguy cấp #Sách đỏ

