Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ VTuber gây bão mạng với màn kỷ niệm 1 năm nóng bỏng

Số hóa

Nữ VTuber gây bão mạng với màn kỷ niệm 1 năm nóng bỏng

Mừng 1 năm debut, Duchama khiến fan “đứng ngồi không yên” với bộ ảnh cosplay cô dâu táo bạo và loạt hoạt động giao lưu đặc biệt.

Thiên Trang (TH)
VTuber là những nhà sáng tạo nội dung sử dụng avatar ảo thay vì hình ảnh thật để tương tác với khán giả.
VTuber là những nhà sáng tạo nội dung sử dụng avatar ảo thay vì hình ảnh thật để tương tác với khán giả.
Ở Việt Nam, cộng đồng VTuber đang ngày càng phát triển với nhiều gương mặt mới nổi bật.
Ở Việt Nam, cộng đồng VTuber đang ngày càng phát triển với nhiều gương mặt mới nổi bật.
Duchama là một trong những tân binh được chú ý khi chỉ sau 1 năm đã sở hữu lượng fan đông đảo.
Duchama là một trong những tân binh được chú ý khi chỉ sau 1 năm đã sở hữu lượng fan đông đảo.
Mới đây, cô nàng gây sốc khi kỷ niệm 1 năm “vào nghề” bằng bộ ảnh cosplay cô dâu trắng cực nóng bỏng.
Mới đây, cô nàng gây sốc khi kỷ niệm 1 năm “vào nghề” bằng bộ ảnh cosplay cô dâu trắng cực nóng bỏng.
Với vóc dáng chuẩn và đôi chân dài, hình ảnh của Duchama nhanh chóng thu hút gần 10 nghìn lượt tương tác.
Với vóc dáng chuẩn và đôi chân dài, hình ảnh của Duchama nhanh chóng thu hút gần 10 nghìn lượt tương tác.
MXH tràn ngập bình luận khen ngợi, thậm chí nhiều fan hài hước “xin cưới” nữ VTuber.
MXH tràn ngập bình luận khen ngợi, thậm chí nhiều fan hài hước “xin cưới” nữ VTuber.
Không chỉ dừng ở bộ ảnh, Duchama còn tổ chức livestream cảm ơn và chia sẻ hành trình 1 năm qua.
Không chỉ dừng ở bộ ảnh, Duchama còn tổ chức livestream cảm ơn và chia sẻ hành trình 1 năm qua.
Cô hứa hẹn sắp ra mắt nhiều dự án mới cùng những màn cosplay tiếp tục “đốt mắt” cộng đồng fan.
Cô hứa hẹn sắp ra mắt nhiều dự án mới cùng những màn cosplay tiếp tục “đốt mắt” cộng đồng fan.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dùng AI "chế tạo" người bạn đời trong mơ.
Thiên Trang (TH)
#VTuber #Duchama #kỷ niệm 1 năm #cosplay #nóng bỏng #giao lưu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT