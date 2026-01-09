Hà Nội

Tìm thấy nhạc cụ cực hiếm liên quan đến nữ hoàng Celtic

Giải mã

Tìm thấy nhạc cụ cực hiếm liên quan đến nữ hoàng Celtic

Các nhà khảo cổ học cho hay đã phát hiện kho báu kim loại ở Anh chứa một chiếc kèn chiến cực kỳ hiếm của người Celtic và có thể liên quan đến nữ hoàng Boudica.

Thông tin về việc tìm thấy kho báu kim loại giá trị được công bố bởi Pre-Construct Archaeology - công ty dẫn đầu cuộc khai quật ban đầu và Historic England - tổ chức đang điều phối các nỗ lực nghiên cứu và bảo tồn. Ảnh: Norfolk Museums Service.
Theo các chuyên gia, kho báu gồm các hiện vật kim loại được phát hiện trước khi xây dựng khu dân cư ở Tây Norfolk, Anh vào năm 2025. Ảnh: Norfolk Museums Service.
Trong số các hiện vật, nổi bật là một chiếc kèn chiến hiếm có, còn được gọi là carnyx, có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi, có thể đã được sử dụng trong các cuộc chiến của Nữ hoàng Celtic Boudica chống lại đế chế La Mã. Ảnh: Norfolk Museums Service/Historic England.
Chiếc kèn gần như còn nguyên vẹn. Loại kèn chiến được sử dụng chủ yếu bởi các bộ lạc Celtic ở châu Âu thời Đồ sắt và thường bị binh lính La Mã thu giữ làm chiến lợi phẩm. Ảnh: Norfolk Museums Service/Historic England.
"Chiếc kèn mới được khai quật này là một trong 3 chiếc duy nhất được biết đến ở Anh và là một trong những chiếc hoàn chỉnh nhất được tìm thấy ở châu Âu", nhóm nghiên cứu cho biết. Ảnh: Norfolk Museums Service.
Carnyx là một nhạc cụ hơi bằng đồng, tương tự như kèn trumpet nhưng có hình dạng thuôn dài, thẳng đứng và kết thúc bằng hình một con vật đang há miệng,ví dụ như lợn rừng. Nhạc cụ này là một trong những trang bị quân sự của binh lính Celtic cùng với áo giáp lưới, khiên và giáo. Ảnh: Publicity Picture.
Vào năm 60 sau Công nguyên, Boudica (cũng được viết là Boudicca), nữ hoàng của bộ tộc Iceni hùng mạnh tại vùng đất ngày nay là Norfolk, đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy chống lại người La Mã. Ảnh: Norfolk Museums Service.
Thế nhưng, Nữ hoàng Boudica và lực lượng Iceni đã bị đánh bại, mở đường cho sự cai trị của đế chế La Mã tại nhiều vùng lãnh thổ của Anh vào gần 2.000 năm trước. Ảnh: duncan1890 via Getty Images.
Kho báu được các chuyên gia tỉ mỉ khai quật, đưa lên mặt đất nguyên vẹn trước khi thực hiện các kiểm tra bằng chụp X-quang, chụp CT... Công tác nghiên cứu và bảo tồn đang được các chuyên gia tiến hành. Ảnh: Norfolk Museums Service.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
