Những bê bối thực phẩm gây rúng động dư luận thế giới

Mới đây, Nestlé mở rộng phạm vi thu hồi sữa công thức tại hơn 50 quốc gia do nghi ngờ sản phẩm nhiễm cereulide. Trước đó, một số bê bối thực phẩm gây rúng động.

Tâm Anh (TH)
Ngày 7/1/2026, Food Safety News đưa tin về việc hãng Nestlé mở rộng phạm vi thu hồi sữa công thức tại hơn 50 quốc gia do nghi ngờ sản phẩm nhiễm cereulid - loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, tồn tại trong nguyên liệu thô từ một nhà cung cấp. Trẻ ăn phải thực phẩm chứa độc tố này thường xuất hiện triệu chứng trong vòng 5 tiếng đồng hồ, gây buồn nôn và nôn mửa nghiêm trọng kéo dài từ 6 đến 24 giờ. Ảnh: Nestlé Ukraine.
Hãng Nestlé đã lập tức kiểm tra dầu axit arachidonic (ARA) và các hỗn hợp dầu tương ứng dùng để sản xuất những lô hàng dinh dưỡng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Chiến dịch thu hồi sản phẩm lần này của Nestlé bao gồm cả sữa công thức cho trẻ sơ sinh (infant formula) và sữa công thức (follow-on formula). Danh sách các nước bị ảnh hưởng trải rộng khắp các châu lục, bao gồm Argentina, Australia, Brazil, Trung Quốc, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Saudi Arabia và Nam Phi. Ảnh: South China Morning Post.
Trước đó, ngày 6/1/2026, hãng Nestlé thông báo thu hồi sữa ở 25 quốc gia. Sự việc bắt nguồn từ tháng 12/2025. Lúc ấy, Nestlé khởi động đợt thu hồi đầu tiên tại châu Âu sau đợt tự kiểm tra tại nhà máy Nunspeet (Hà Lan) sau khi nghi ngờ một khu vực thuộc dây chuyền sản xuất nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus. Ảnh: Getty.
Dư luận thế giới từng xôn xao trước một số bê bối thực phẩm khác. Trong đó, vào đầu năm 2024, dư luận Nhật Bản rúng động trước sự cố nghiêm trọng của hãng dược phẩm Kobayashi. Ngày 31/3/2024, Bộ Y tế Nhật Bản tiến hành thanh tra nhà máy thứ hai của hãng dược phẩm Kobayashi sau cuộc thanh tra đầu tiên tại nhà máy Osaka ngày 30/3. Ảnh: CFP.
Bộ Y tế Nhật Bản tiến hành các cuộc thanh tra sau các báo cáo về 5 người tử vong và hơn 100 người phải nhập viện sau khi sử dụng thực phẩm bổ sung men gạo đỏ Kobayashi sản xuất. Ảnh: Japan Times.
Hãng dược phẩm Kobayashi có trụ sở tại Osaka cho biết gạo men đỏ có thể sản sinh citrinin, một chất chuyển hóa độc hại gây bệnh thận, được phỏng đoán là nguyên nhân khiến 5 người tử vong và hơn 100 người nhập viện. Do đó, Kobayashi đã thu hồi một số loại thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ. Ảnh: asia.nikkei.com.
Hãng Kobayashi đã cung cấp nguyên liệu gạo men đỏ dưới hình thức bán trực tiếp hoặc chế biến rồi bán cho nhiều doanh nghiệp. Do đó, khoảng 33.000 doanh nghiệp ở Nhật Bản có thể bị ảnh hưởng do dùng thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ của hãng Kobayashi. Ảnh: Koji Uema.
Vào tháng 9/2017, cảnh sát ở thành phố Konstanz, Đức đã kiểm tra lại hình ảnh máy quay giám sát nhằm xác định danh tính một kẻ tống tiền 55 tuổi đã cho chất ethylene glycol - một thành phần quan trọng tạo chất chống đông có thể gây ra bệnh suy thận chết người - vào hộp đồ ăn dành cho trẻ em. Ảnh: expatrio.com.
Kẻ tống tiền đó đã bị bắt quả tang khi đặt những hộp sản phẩm có chứa chất ethylene glycol lên quầy một số siêu thị Đức. Hắn ta đe dọa sẽ mở rộng phạm vi âm mưu bất chính nếu không nhận được khoản tiền chuộc 10 triệu Euro. Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng này và hắn thú nhận hành vi phạm tội. Ảnh: expatrio.com.
Năm 2012, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) đã phát hiện ra ADN của ngựa có trong hơn 1/3 bánh mì kẹp thịt bò và các khẩu phần ăn sáng làm sẵn bán trong các siêu thị. Một số khẩu phần thịt bò còn chứa tới 85% ADN lợn. Ảnh: independent.
Các chuyên gia của FSAI mất 2 tháng thử nghiệm và điều tra các mẫu sản phẩm trước khi công bố thông tin trên cho công chúng vào tháng 1/2013. Ảnh: newfoodmagazine.com.
Sau khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, các siêu thị ở Ireland và Anh đổ lỗi cho các nhà cung cấp thịt ở Hà Lan, Tây Ban Nha và Ba Lan. Các cuộc điều tra bổ sung đã được triển khai rộng khắp châu Âu dẫn đến việc phát hiện ra một bê bối khác ở Pháp. Ảnh: Getty Images.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (TH)
