GPT-5 bị chê thậm tệ, “tiến sĩ dỏm” của OpenAI?

Số hóa

GPT-5 bị chê thậm tệ, “tiến sĩ dỏm” của OpenAI?

Dù được ca ngợi có trình độ ngang tiến sĩ, GPT-5 của OpenAI lại gây thất vọng lớn, đến mức công ty buộc phải khôi phục GPT-4o để xoa dịu người dùng.

Thiên Trang (TH)
GPT-5 được quảng bá là bước tiến vượt bậc nhưng nhanh chóng bị người dùng chê bai.
Mô hình này thường đưa ra câu trả lời ngắn gọn, thiếu chiều sâu và nhiều lỗi cơ bản.
Một ví dụ điển hình là GPT-5 khăng khăng rằng từ “blueberry” có ba chữ B.
Sự thất vọng lan rộng buộc OpenAI phải khôi phục quyền truy cập GPT-4o.
Nguyên nhân được cho là do “bộ chuyển đổi tự động” khiến chất lượng đầu ra không ổn định.
Nhiều người nhận xét GPT-5 đôi khi còn kém hơn phiên bản trước đó.
Các chuyên gia cho rằng OpenAI thực chất đang ưu tiên cắt giảm chi phí vận hành.
Chiến lược này giúp tiết kiệm tài nguyên nhưng làm dấy lên lo ngại về hướng phát triển AI.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#GPT-5 #OpenAI #GPT-4 #AI thất vọng #trí tuệ nhân tạo #lỗi AI

GALLERY MỚI NHẤT