“Bản năng làm mẹ” có thể cứu loài người khỏi AI?

Số hóa

“Bản năng làm mẹ” có thể cứu loài người khỏi AI?

Geoffrey Hinton, cha đẻ của AI, cho rằng xây dựng “bản năng làm mẹ” cho trí tuệ nhân tạo có thể giúp nó bảo vệ thay vì hủy diệt nhân loại.

Thiên Trang (TH)
AI ngày càng phát triển mạnh mẽ, song song với đó là nỗi lo nó có thể vượt qua con người.
Sam Altman, CEO OpenAI, tin rằng AI sẽ thay đổi cách chúng ta tương tác với thế giới.
Tuy nhiên, Geoffrey Hinton - “bố già AI” lại đưa ra cảnh báo đáng lo ngại.
Ông cho rằng AI có thể có 10 đến 20% khả năng xóa sổ loài người nếu mất kiểm soát.
Để ngăn chặn nguy cơ này, Hinton đề xuất tạo cho AI “bản năng làm mẹ”.
Điều này đồng nghĩa AI sẽ có xu hướng chăm sóc và bảo vệ con người.
Dẫu vậy, Hinton thừa nhận ông chưa biết cách thực hiện ý tưởng này hiệu quả.
Fei-Fei Li, chuyên gia AI, cho rằng cần phát triển AI lấy con người làm trung tâm.
