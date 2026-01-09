Tên lửa Siper-1 mảnh ghép mới trong "vòm thép" phòng không Thổ Nhĩ Kỳ

Hà Nội

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận hệ thống phòng không SİPER-1 đầu tiên sau các cuộc thử nghiệm thành công gần đây.

Tuệ Minh
Thổ Nhĩ Kỳ vừa bổ sung một lớp phòng không tầm xa mới mang tên Siper-1 vào mạng lưới hệ thống phòng không quốc gia Vòm Thép (Çelik Kubbe).
Ban Thư ký Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, tổ hợp SİPER-1 đã vượt qua các bài kiểm tra nghiệm thu, đánh dấu cột mốc chính thức gia nhập biên chế tác chiến.
Hệ thống này đã được kiểm tra khả năng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các mối đe dọa trên không trong điều kiện phức tạp và khắc nghiệt, một yêu cầu then chốt đối với các hoạt động phòng không tích hợp hiện đại.
Ông Haluk Görgün, Thư ký Công nghiệp Quốc phòng, cho biết bài kiểm tra bao gồm một kịch bản mô phỏng tình trạng không phận đông đúc thực tế.
Hệ thống được giao nhiệm vụ nhận diện và đánh chặn mục tiêu đối phương trong khi vẫn có các lực lượng thân thiện hoạt động trong cùng khu vực tác chiến. Kết quả thành công cho thấy SİPER-1 có thể phân biệt chính xác giữa mục tiêu thân thiện và đối phương, thực hiện đánh chặn mà không ảnh hưởng đến an toàn không phận.
Được phát triển chung bởi ASELSAN và ROKETSAN, SİPER-1 là lớp phòng không tầm xa, độ cao lớn trong khái niệm phòng không nhiều tầng của Thổ Nhĩ Kỳ. Hệ thống này được thiết kế để bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu và khu dân cư trước máy bay, tên lửa hành trình và các mối đe dọa trên không khác, tạo thành lớp lá chắn ngoài cùng của kiến trúc Vòm Thép.
Đoạn video công bố sau thử nghiệm cho thấy rõ hơn về độ phức tạp của tình huống tác chiến. Hai máy bay không người lái phản lực được điều khiển bay sát nhau để mô phỏng bức tranh không gian hỗn hợp.
Một chiếc đóng vai trò máy bay đối phương, chiếc còn lại là nền tảng thân thiện. Tên lửa SİPER-1 đã khóa mục tiêu và đánh chặn thành công máy bay đối phương, quá trình đánh chặn được ghi lại từ máy bay “thân thiện”.
Dù các thông số về tầm bắn và độ cao đánh chặn vẫn được giữ bí mật, hình ảnh thực tế xác nhận hệ thống có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường không phận dày đặc và tranh chấp.
Năng lực này ngày càng quan trọng khi các mối đe dọa trên không hiện đại thường dựa vào khả năng cơ động, chiến thuật bão hòa và sự phức tạp điện tử để vượt qua mạng lưới phòng không.
Với việc SİPER-1 chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai tác chiến, khái niệm Vòm Thép của Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến gần hơn tới một lá chắn quốc gia tích hợp hoàn chỉnh, dựa trên các cảm biến, hệ thống chỉ huy-điều khiển và tên lửa đánh chặn do trong nước phát triển.
Tên lửa Siper-1 nhận diện mục tiêu, phân biệt địch - ta để tấn công chính xác.
Tuệ Minh
Turdef
Link bài gốc Copy link
https://turdef.com/article/tuerkiye-s-steel-dome-reinforced-as-siper-1-enters-service
#Hệ thống phòng không SİPER-1 #Mạng lưới Vòm Thép Thổ Nhĩ Kỳ #Thử nghiệm và triển khai SİPER-1 #Chương trình phát triển tên lửa phòng không #Đánh chặn mục tiêu không phận đông đúc #Hợp tác công nghiệp quốc phòng ASELSAN và ROKETSAN

