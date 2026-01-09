Hà Nội

Bí ẩn không lời giải về kim tự tháp của người Etruscan cổ đại

Bí ẩn không lời giải về kim tự tháp của người Etruscan cổ đại

Ẩn mình giữa rừng rậm miền Trung nước Ý, kim tự tháp Etruscan là di tích bí ẩn phản ánh thế giới tinh thần cổ xưa ít được biết đến.

T.B (tổng hợp)
Khác biệt hoàn toàn kim tự tháp Ai Cập. Kim tự tháp Etruscan ở Bomarzo được xây dựng bởi người Etruscan cổ đại, hoàn toàn khác về chức năng và hình thức so với kim tự tháp Ai Cập quen thuộc. Ảnh: Pinterest.
Được tạc trực tiếp từ một khối đá tự nhiên khổng lồ. Công trình này không xây bằng đá ghép mà được đẽo gọt nguyên khối từ đá núi lửa, tạo thành các bậc thang, bệ phẳng và rãnh dẫn nghi lễ vô cùng công phu. Ảnh: Pinterest.
Có niên đại từ khoảng thế kỷ 7–6 TCN. Dựa trên phong cách kiến trúc và dấu tích khảo cổ, các nhà nghiên cứu cho rằng kim tự tháp Bomarzo được tạo dựng vào thời kỳ cực thịnh của nền văn minh Etruscan. Ảnh: castellotorrealfina.it.
Liên quan đến nghi lễ tôn giáo và hiến tế. Các rãnh khắc trên bề mặt đá được cho là dùng để dẫn chất lỏng trong nghi lễ, có thể là nước, rượu hoặc máu tế lễ, phản ánh tín ngưỡng linh thiêng của người Etruscan. Ảnh: discoverplaces.travel.
Cấu trúc bậc thang mang ý nghĩa biểu tượng. Các bậc đá xếp tầng không chỉ nhằm mục đích leo lên cao mà có thể tượng trưng cho hành trình tâm linh giữa thế giới con người và thần linh trong quan niệm Etruscan. Ảnh: Pinterest.
Bị lãng quên suốt nhiều thế kỷ. Sau khi nền văn minh Etruscan suy tàn và La Mã trỗi dậy, kim tự tháp Bomarzo dần bị rừng cây bao phủ, gần như biến mất khỏi ký ức lịch sử cho đến thế kỷ 20. Ảnh: theancientconnection.com.
Chỉ mới được nghiên cứu nghiêm túc từ thập niên 1990. Các cuộc khảo sát khảo cổ hiện đại đã làm sáng tỏ cấu trúc, chức năng và tầm quan trọng của di tích, khẳng định đây là một trong những công trình đá độc đáo nhất châu Âu cổ đại. Ảnh: sb.ecobnb.net.
Gợi mở góc nhìn mới về văn minh Etruscan. Kim tự tháp Etruscan cho thấy người Etruscan sở hữu tư duy kiến trúc, tôn giáo và biểu tượng học phức tạp, góp phần định hình nền văn minh Ý trước thời La Mã. Ảnh: heritagedaily.com.
T.B (tổng hợp)
