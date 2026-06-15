Uruguay chỉ trích FIFA vì sự cố hoãn bay, làm đảo lộn kế hoạch World Cup

Đội tuyển quốc gia Uruguay đã lên tiếng đổ lỗi cho FIFA sau khởi đầu đầy hỗn loạn tại chiến dịch World Cup, bắt nguồn từ việc chuyến bay di chuyển từ đại bản doanh ở Mexico đến Miami để chuẩn bị cho trận mở màn bị hoãn.

Uruguay đóng quân tại khu nghỉ dưỡng Mayakoba ở Playa del Carmen, bang Quintana Roo, Mexico trong thời gian dự World Cup 2026. Theo kế hoạch, thầy trò Marcelo Bielsa sẽ rời khách sạn vào trưa 14/6 để sang Miami chuẩn bị cho trận ra quân ở bảng H gặp Ả Rập Xê Út.

Cổ động viên đội tuyển Uruguay. (Ảnh: Reuters)

Đoàn quân của huấn luyện viên Marcelo Bielsa trước đó đã bay tới Cancun để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào giải đấu. Tuy nhiên, toàn đội đã bị bỏ lại trong cảnh chờ đợi do chiếc chuyên cơ được chuẩn bị sẵn chưa được cấp phép bay vào không phận Mỹ.

Theo các báo cáo, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do trục trặc về thủ tục giấy tờ của máy bay, khiến phương tiện này không được phê duyệt để thực hiện lộ trình từ Cancun đến Miami.

Báo chí Uruguay khẳng định, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về khâu tổ chức hậu cần của FIFA chứ không liên quan đến đội tuyển hay Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF). Cụ thể, chiếc chuyên cơ do FIFA sắp xếp đã bị từ chối hạ cánh xuống Miami do thiếu các thủ tục giấy tờ cần thiết. Tình huống bất ngờ này buộc AUF phải lập tức tìm kiếm một máy bay thay thế, khiến lịch trình của đội bị trễ gần 2 tiếng.

Nhằm xoa dịu tình hình, AUF đã ra thông báo xác nhận việc hoãn chuyến là do "nguyên nhân bất khả kháng" nằm ngoài tầm kiểm soát của liên đoàn. Trong suốt thời gian chờ đợi sự cố được khắc phục, toàn bộ ban huấn luyện và cầu thủ vẫn lưu lại khách sạn Mayakoba - một khu nghỉ dưỡng phức hợp cách sân bay quốc tế Cancun khoảng 45 phút di chuyển. Sự cố này đã khiến AUF vô cùng phẫn nộ với FIFA.

Phía AUF đưa ra thông báo chính thức: “Do những sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của liên đoàn, chuyến bay rời Mexico đã bị hoãn. Hiện tại, toàn đội đang nghỉ ngơi tại khách sạn. Giờ khởi hành mới do FIFA ấn định là 16h15".

Đội trưởng Jose María Gimenez cùng tuyển Uruguay lên máy bay sang Miami (Mỹ) ngày 14/6. (Ảnh: Seleccion Uruguay)

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Uruguay đối mặt với nguy cơ vi phạm quy chế giải đấu. Theo quy định bắt buộc của World Cup, các đội tuyển phải có mặt tại thành phố đăng cai ít nhất 24h trước khi bóng lăn, Uruguay bắt buộc phải đặt chân đến Miami trước 19h ngày 14/6 (giờ Miami). Do trận đấu với Ả Rập Xê Út diễn ra vào lúc 18h ngày 15/6, mọi sự chậm trễ sau mốc 19h đều có thể khiến đại diện Nam Mỹ phải đối mặt với các án phạt từ ban tổ chức.

Việc chậm chuyến còn kéo theo hàng loạt rắc rối khác cho tuyển Uruguay. Theo lịch, HLV Marcelo Bielsa và đội trưởng Jose Maria Gimenez sẽ có một buổi họp báo tại sân Hard Rock lúc 18h45 ngày 14/6, nhưng sự cố khiến kế hoạch này khiến buổi họp báo gần như không thể diễn ra. Đáng nói, nếu buổi họp báo bị hủy, AUF vẫn có nguy cơ dính án phạt tài chính từ FIFA, dù lỗi hoàn toàn thuộc về khâu tổ chức của giải đấu.

Sự cố cận kề giờ G gây ức chế lớn cho nội bộ Uruguay vì làm đảo lộn mọi tính toán chuẩn bị. Dù vậy, đội vẫn hoàn thành buổi tập tại Playa del Carmen trước khi về khách sạn chờ đợi. Đến 15h (giờ Cancun), FIFA mới ấn định giờ cất cánh mới là 16h15. Với gần 2 tiếng bay, Uruguay chỉ vừa kịp đến Miami sát giờ chót.

Đây không phải lần đầu Uruguay gặp rắc rối liên quan đến công tác hậu cần của FIFA. Tại World Cup 2010 ở Nam Phi, đoàn quân của HLV Oscar Tabarez khi đó cũng từng rơi vào cảnh tương tự khi một chuyến bay nội địa do ban tổ chức sắp xếp bị hoãn nghiêm trọng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình của đội bóng.