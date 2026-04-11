Ông Zelensky nói Ukraine đã bắn hạ UAV Shahed tại Trung Đông

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết binh sĩ Ukraine đã bắn hạ các máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế tại nhiều quốc gia Trung Đông.

An An (Theo AP)

Theo AP, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, các binh sĩ Ukraine đã bắn hạ máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế tại nhiều quốc gia ở Trung Đông trong thời gian diễn ra cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran, đồng thời mô tả các hoạt động này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hỗ trợ các đối tác đối phó với loại vũ khí mà Nga đang sử dụng tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP.

Tổng thống Zelensky lần đầu tiên công khai thừa nhận các hoạt động này vào ngày 8/4 trong cuộc trả lời báo chí, nhưng thông tin được giữ kín đến ngày 10/4 mới được công bố. Ông cho biết lực lượng Ukraine đã tham gia các chiến dịch thực tế ở nước ngoài, sử dụng các máy bay không người lái đánh chặn do Ukraine sản xuất, vốn đã chứng minh hiệu quả trong việc đối phó với máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế mà Nga sử dụng tại Ukraine.

“Đây không phải là một nhiệm vụ huấn luyện hay diễn tập, mà là sự hỗ trợ trong việc xây dựng một hệ thống phòng không hiện đại có thể thực sự hoạt động”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine đã tham gia các hoạt động phòng thủ này trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời ở Trung Đông đạt được giữa Iran, Mỹ và Israel trong tuần này.

Ông Zelensky không nêu rõ các quốc gia liên quan, nhưng cho biết nhân sự Ukraine đã hoạt động tại nhiều nước, góp phần củng cố hệ thống phòng không của họ. Trước đó, ông từng tiết lộ có 228 chuyên gia Ukraine được triển khai tại khu vực này.

Đổi lại, Ukraine nhận được vũ khí để bảo vệ hạ tầng năng lượng, cùng với dầu mỏ, dầu diesel và trong một số trường hợp là các thỏa thuận tài chính, ông cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định các thỏa thuận này sẽ tăng cường ổn định năng lượng cho Ukraine và mô tả các mối quan hệ đối tác này là điều sẽ được “quảng bá” khi Kiev tìm cách chính thức hóa và mở rộng vai trò xuất khẩu quốc phòng.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố ngừng bắn 32 giờ ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngừng bắn 32 giờ ở Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh của Chính Thống giáo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/4 đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 32 giờ ở Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, theo AP.

Sắc lệnh của ông Putin, được Điện Kremlin công bố, yêu cầu các lực lượng Nga thực hiện lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 16h chiều 11/4 và kéo dài đến hết ngày 12/4.

Xung đột Trung Đông kéo dài, ông Zelensky lo mất sự ủng hộ của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ và Iran có thể làm suy giảm sự ủng hộ của Washington đối với Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với AP tại Thổ Nhĩ Kỳ tối 4/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ-Israel với Iran có thể làm suy giảm thêm sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine, khi các ưu tiên toàn cầu của Washington thay đổi và Kiev chuẩn bị đối mặt với việc giảm nguồn cung tên lửa phòng không Patriot vốn đang rất cần thiết.

"Ukraine đang cần thêm các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để đối phó với các đợt tấn công hàng ngày của Nga", ông Zelensky nói.

Ukraine cử hơn 200 chuyên gia UAV đến Trung Đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện có 201 chuyên gia quân sự Ukraine đang được triển khai tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh.

Theo phóng viên Ukrinform, trong bài phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 17/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hiện có 201 chuyên gia quân sự Ukraine đang được triển khai tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh, giúp phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed của Iran, và 34 chuyên gia khác sẵn sàng được điều động.

"Hiện tại, 201 người Ukraine đang ở khu vực Trung Đông và Vịnh Ba Tư, và 34 người khác sẵn sàng được triển khai. Họ là những chuyên gia quân sự hỗ trợ phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed. Các chuyên gia của chúng tôi đã có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Ả Rập Xê Út, và đang trên đường đến Kuwait”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

