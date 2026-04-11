Ông Zelensky nói Ukraine đã bắn hạ UAV Shahed tại Trung Đông

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết binh sĩ Ukraine đã bắn hạ các máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế tại nhiều quốc gia Trung Đông.

Theo AP, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, các binh sĩ Ukraine đã bắn hạ máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế tại nhiều quốc gia ở Trung Đông trong thời gian diễn ra cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran, đồng thời mô tả các hoạt động này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hỗ trợ các đối tác đối phó với loại vũ khí mà Nga đang sử dụng tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP.

Tổng thống Zelensky lần đầu tiên công khai thừa nhận các hoạt động này vào ngày 8/4 trong cuộc trả lời báo chí, nhưng thông tin được giữ kín đến ngày 10/4 mới được công bố. Ông cho biết lực lượng Ukraine đã tham gia các chiến dịch thực tế ở nước ngoài, sử dụng các máy bay không người lái đánh chặn do Ukraine sản xuất, vốn đã chứng minh hiệu quả trong việc đối phó với máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế mà Nga sử dụng tại Ukraine.

“Đây không phải là một nhiệm vụ huấn luyện hay diễn tập, mà là sự hỗ trợ trong việc xây dựng một hệ thống phòng không hiện đại có thể thực sự hoạt động”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine đã tham gia các hoạt động phòng thủ này trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời ở Trung Đông đạt được giữa Iran, Mỹ và Israel trong tuần này.

Ông Zelensky không nêu rõ các quốc gia liên quan, nhưng cho biết nhân sự Ukraine đã hoạt động tại nhiều nước, góp phần củng cố hệ thống phòng không của họ. Trước đó, ông từng tiết lộ có 228 chuyên gia Ukraine được triển khai tại khu vực này.

Đổi lại, Ukraine nhận được vũ khí để bảo vệ hạ tầng năng lượng, cùng với dầu mỏ, dầu diesel và trong một số trường hợp là các thỏa thuận tài chính, ông cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định các thỏa thuận này sẽ tăng cường ổn định năng lượng cho Ukraine và mô tả các mối quan hệ đối tác này là điều sẽ được “quảng bá” khi Kiev tìm cách chính thức hóa và mở rộng vai trò xuất khẩu quốc phòng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine